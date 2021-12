HALMED-u je prijavljeno 16 medijacijskih pogrešaka, što znači da je došlo do pogrešne primjene cjepiva. Primjerice, za prvu dozu netko je dobio jednu vrstu cjepiva, a za drugu dozu drugu vrstu i to je onda bila pogreška. Danas je i EMA izdala preporuku gdje kaže da se mogu kombinirati prva i druga doza, ali i treća.

Zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić Šimetin rekla je za RTL Danas da se praksa kombiniranja cjepiva i prije primjenjivala.

- Pogotovo kod osoba koje su razvile nuspojavu nekakvu na prvu dozu ili drugu pa se onda za treću dozu odnosno drugu dozu išlo svakako na drugo cjepivo. To cjepivo je moglo biti ako se radilo o glasničkom mRNA cjepivu isto tako ili glasničko, ali je mogao biti i vektorsko i obrnuto. Također moram reći da mi od kad smo počeli cijepiti booster dozu odnosno treću dozu svim građanima dajemo Pfizer, od nedavno i Modernu zato što su to jedina cjepiva koja su registrirana za tu treću dozu tako da zapravo to u praksi nije novost. Ono što se recimo u ovom priopćenju vidi da ima puno istraživanja gdje se nakon AstraZenece ili Johnsona kao druga ili teća doza daje glasnička mRNA cjepivo odnosno Pfizer ili Moderna i tu je pokazano da nema većih nuspojava - rekla je.

Nakon prvog smrtnog slučaja od cjepiva u Hrvatskoj, Pavić Šimetin kaže kako misli da će odaziv za cijepljenje ostati isti.

- Nadamo se možda i poboljšan nego što je do sada. Ovaj polet koji imamo u cijepljenju u zadnjih pet ili šest tjedana svakako treba nastaviti. Naime, tu je jedan smrtni ishod koji je naravno tragičan i žao nam je svim zbog toga i izražavamo sućut obitelji, ipak treba staviti u odnos s 11 tisuća smrtnih ishoda koje smo imali do sada od COVID-a - dodala je.

Cjepivo za djecu

Kaže kako bi od ponedjeljka cjepivo za djecu trebalo biti u Hrvatskoj.

- Nekoliko dana će još trebati za distribuciju i za početak cijepljenja. Cijepit će se na isti način kao i odrasle osobe, znači kod izabranog pedijatra, liječnika obiteljske medicine, kod nadležnost školskog liječnika ili pak na punktovima za cijepljenje - rekla je.

Kaže da kako padaju brojke opće populacije da tako padaju i među učenicima.

- Svaki tjedan imamo za 800 učenika manje pozitivnih nego u prethodnom tjednu. Sada učenici odnose 16 posto novooboljelih, recimo na današnji dan. Imali smo dana kad je bilo to, recimo u listopadu i nekakvih 23, 24 posto, tako da se udio pozitivnih učenika ipak u odnosu na odraslu populaciju smanjuje. To vidimo i svaki dan, zapravo nam u zadnje vrijeme dominira opet radna populacija, od 30 do 50 godina - rekla je Pavić Šimetin.

Kaže kako je odluka o trajanju COVID potvrda odgođena. Podsjetimo, odluka je trebala biti donesena u prosincu gdje bi se valjanost potvrde smanjila s godinu dana na 9 mjeseci. Pavić Šimetin kaže kako se radi o odluci Europske komisije.

- Odgođena je za siječanj. Hrvatska je na takvo mišljenje dala svoje mišljenje, svoj stav kakav imamo, da potvrda treba trajati godinu dana, nakon druge doze, isto tako barem godinu dana nakon booster doze. Za booster dozu je puno jasnije stajalište. Za sada, to je da bi zapravo potvrda vrijedila neograničeno pa je to još jedan motiv za naše građana se cijepe s booster dozom - zaključila je.