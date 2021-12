Boosteri doza u prevenciji virusa COVID-19 zamišljena tako da jača zaštitu imuniteta kojeg smo stekli primanjem prvih doza cjepiva, prenosi Ordinacija.

Sve veći broj ljudi u svijetu primio je booster dozu, stručnjaci kažu kako bi ta doza mogla postati potrebna svake godine, dok Centar za kontrolu i prevenciju bolesti savjetuje da svi oni stariji od 18 godina koji su se cijepili, trebaju primiti i booster dozu.

- Ako ste primili cjepivo Johnson & Johnson, preporuka je da trebate čekati samo 2 mjeseca kako biste primili booster dozu, a ako ste primili neku od mRNA cjepiva, 6 mjeseci nakon drugog cjepiva je vrijeme za booster dozu - rekao je dr. William Schaffner, stručnjak za infektivne bolesti na sveučilištu Vanderbilt.

- Glavna je osobina, naravno, što će ojačati kapacitet imunološkog sustava da se bori protiv ozbiljne bolesti i kako bi se spriječila hospitalizacija. To je glavna namjera. Može doći i do smanjenog prijenosa bolesti, manje ozbiljnih simptoma pa se radi o bonusu - dodaje.

- Cjepiva J&J, koja su dizajnirana kao jedna doza, nisu dovoljno jaka i manje su efikasna jer dolazi do puno bržeg slabljenja zaštite protiv ove opasne bolesti - dodaje te ističe da je upravo to preporuka da se pričeka 2 mjeseca prije dodatne doze, a ta doza može biti isto cjepivo, ali ako primite drugu dozu cjepiva mRNA , imat ćete bolji imunološki odgovor.

Kako booster cjepivo jača imunitet?

Nakon što ste ga primili cjepivo stanice to pamte i kada su izložene antigenu one će stvarati još antitijela i još stanica. I to rezultira dodatnom zaštitom, objašnjavaju znanstvenici.

Kod starijih od 65 godina, imunitet slabi nakon 6 mjeseci pa stoga dolazi do povećanog broja hospitalizacija.

-Ipak, znamo da imunitet pamti, a da mu dodatnom dozom dajemo još jači odgovor na virus - dodaje te ističe kako kod starijih od 65 godina imunitet slabi nakon 6 mjeseci.

Hoćemo li booster dozu morati primati svake godine?

Odgovor na pitanje vezano uz naknadne booster doze još uvijek ne mogu prognozirati ističu znanstvenici, a ako dođe do preporuke da je potrebno godišnje cijepljenje, oni će već u to vrijeme imati spremnu kombinaciju cjepiva, dodaje.

- Kako se stvari odvijaju, tako mi učimo. Nitko od nas ne bi bio iznenađen ako dođe do toga da je potrebna booster doza u nekom vremenskom periodu. Hoće li se raditi o 3 godine ili 5, ne znamo - dodaje Schaffner. Smatra da je cjepivo potrebno, a da su znanstvenici već počeli raditi na cjepivu koje bi bio kombinacija cjepiva protiv covida i protiv gripe.

Blumberg ipak misli da scenarij booster doze iz godine u godinu nije nemoguć te da se virus neće uništiti sve dok ne dođe do značajnog pomaka u cijepljenju. No, misli da će djelovati slično kao i gripa.

- Možda će doći do toga da primamo svake godine cjepivo baš kao i protiv gripe - zaključuje.