Ivana Pavić Šimetin otkrila je jesmo li prošli vrhunac 4. vala pandemije koronavirusa, jesmo li zabilježili ijedan slučaj omikrona, što misli o obaveznom cijepljenju, ali i trebaju li liječnici oboljelima od koronavirusa propisivati antibiotike.

- Sad smo mi sigurno u laganoj silaznoj putanji posljednja dva tjedna za -15 posto, tako da je to sigurno jedan blagi silazni trend, ali ja bih sačekala prije nego što se stvarno poradujemo da je došao nekakav silazni trend pa polako i kraj 4. vala - rekla je Pavić Šimetin za Media Servis.

Novog soja Omikrona zasad još nema u Hrvatskoj, a zamjenica ravnatelja HZJZ-a otkrila je i širi li se on brže i je li otporniji na cjepivo.

- Još se to ne može sa sigurnošću reći, pogotovo ne ovaj dio koji se odnosi na cijepljenje i na preboljenje. Ipak se sa sigurnošću može reći je da je zarazniji, odnosno da se brže širi i to se već vidi po slučajevima u Južnoafričkoj Republici gdje je dosta potisnuo delta varijantu rekla je Pavić Šimetin.

Cijepljeni građani ne moraju u izolaciju ako su bili u kontaktu, no Pavić Šimetin ističe da se ne razmišlja još da obiteljski bliski kontakt, unatoč cjepivu, ipak ide u 10-dnevnu samoizolaciju.

- Kada bi se o tome razgovaralo onda bi bilo logičnije recimo izolirati one koji nisu primili booster dozu ili one kojima je prošlo više od šest mjeseci od završetka cijepljenja. Oni koji nisu primili booster dozu bi bili eventualno prva grupacija - rekla je Pavić Šimetin.

Ne razmišlja se ni o tome da se testiraju cijepljeni djelatnici u zdravstvu i socijalnoj skrbi, iako se i oni u većem broju zaražavaju.

- Naravno da je to neizvedivo jer bi se onda zdravstveni sustav bavio samo testiranjem ljudi na koronavirus pa se ne bi stigao baviti drugim stvarima, jer bi sve kapacitete morao usmjeriti na testiranje - rekla je Pavić Šimetin.

Govorila je i o produljenju covid potvrde za one koji su nakon dvije doze preboljeli virus.

- Dosta ima diskusije o tome. Ono što se može prvo reći za booster dozu je da se može tretirati kao bez ograničenja jer nema nikakvih dokaza da pada imunitet i kad bi taj imunitet eventualnog opadao nakon te doze. Tako da čak i ovo ograničenje na godinu dana je možda preuranjeno i možda neće biti potrebno - rekla je Pavić Šimetin.

- COVID-19 je virusna bolest, nije bakterijska prema tome Sumamed ne može pomoći kod COVID-a. Može biti da je netko od liječnika recimo procijenio da se radio možda o bakterijskoj infekciji koja ide paralelno s koronavirusom, što je uvijek moguće, pa da onda za svaku sigurnost tu bakterijsku infekciju riješi, da ne bi uzrokovala možda nekakve komplikacije kod COVID-a. Onda se može dati Sumamed - rekla je Pavić Šimetin o lijekovima koji se mogu piti za koronu.

- Što se tiče obaveznih COVID potvrda, moramo biti svjesni da nam one zamjenjuju lockdown. One su jedina mogućnost borbe protiv virusa. Ako ne želimo ići u to veliko ograničavanje, onda jedino što možemo napraviti je kretanje uz sigurniji način, a to su sigurno COVID potvrde - rekla je i dodala kako se ne planira obavezno cijepljenje.

Za kraj je rekla kako je situacija s gripom dobra i kako ima oko 180 pozitivnih na gripu.