Zamjenica avnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić Šimetin rekla je novinarima kako je cjepivo stiglo u uobičajenoj proceduri.

Za djecu od 5 do 11 godina odobren je Pfizer, a oni od 12 do 18 godina cijepe se Pfizerom i Modernom.

Do sada je prvu dozu primilo 6279 djece u dobi od 12 do 14 godina te 55.486 u dobi od 15 do 19 godina.

- Nešto cjepiva će ostati u HZJZ-u, ostalo ide u županijske zavode za javno zdravstvo, a odatle u ambulante. Kako javljaju iz županijskih zavoda, svi će organizirati cijepljenje kroz pedijatrijske ambulante, školsku i obiteljsku medicinu. Tamo gdje bude veći interes organizirat će se cijepljenje i na punktovima - rekla je Pavić Šimetin.

Na pitanje kakav je interes za cijepljenje djece kaže:

'Roditelji se raspituju za cijepljenje, pogotovo roditelji koji su cijepili djecu stariju od 12 i oni koji su se sami cijepili. Posebno vidimo interes kod roditelja čija su djeca kronično bolesna, pogotovo ako su imunodeficijentna. Interesa ima, on nažalost nije, i neće biti kao u nekim zapadnihm zemljama gdje je već više od 50 posto starije djece od 12 godina cijepljeno.'

Što se tiče covid potvrda za djecu Pavić Šimetin kaže:

'Razmotrit će se, ali bilo bi dobro kad bi se moglo ići na covid potvrde.'

Nova pošiljka cjepiva za djecu, kaže, stiže u ožujku naredne godine.