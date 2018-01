Pavić: 'Vlada je već donijela mjere za zapošljavanje mladih'

Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić komentirao je u utorak najnoviji prijedlog mjera predsjednika SDP-a Davora Bernardića 'za dostojan život za mlade', izjavivši kako je Bernadić prespavao zimski san jer je Vlada već donijela i primjenjuje mjere za zapošljavanje mladih, što je SDP danas predložio.

Dodao je kako je sadašnja nezaposlenost u cijeloj Hrvatskoj "rekordno niska."

"Godišnji su odmori i ljudi su malo zaspali, ali mislim da je gospodin Bernardić prespavao zimski san jer to što on traži, Vlada je donijela i primjenjuje od 1. siječnja (ove godine)", izjavio je ministar Pavić na konferenciji za novinare prilikom posjet splitskom Sveučilištu.



Bernadić je ranije danas na konferenciji za novinare u Zagrebu, rekao ako SDP predlaže da se studentski i volonterski rad priznaju kao radno iskustvo, te predlaže vraćanje vježbeništva i ograničavanje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR), kako poslodavci ne bi posezali za besplatnom radnom snagom.

Komentirajući takve SDP-ove prijedloge, ministar Pavić je podsjetio kako je Vlada već ojačala pripravništvo i uvela ga kao mjeru te se već može podnijeti zahtjev za korištenje mjere.



"Za privatni sektor se subvencionira 50 posto i to je maksimum po pravilima Europske komisije, a za javni sektor to jest reguliranje profesije u zdravstvu, obrazovanju i socijali može se dobiti, prema pravilima (Europske komisije) 85 posto ulazne plaće," rekao je ministra Pavić objašnjavajući mjere osnaživanja pripravništva.

Dodao je kako Bernardić traži smanjenje SOR-a (stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa), a, istaknuo je Pavić, "mi smo to proračunskim korisnicima s 10 posto smanjili na 3 posto zaposlenih."

"Cilj nam je usmjeriti mjere u trajno zapošljavanje, povećati plaće mladim ljudima i tako zaustaviti njihov odlazak," poručio je Pavić.



Ocijenio je da su bivša SDP-ova Vlada i bivši ministar rada i mirovinskog sustava doveli do "nekontroliranog korištenja SOR-a," a sadašnja Vlada, naglasio je, postupa odgovorno i postupno.

Ministar Pavić je također podsjetio da je Plenkovićeva Vlada dva puta poveća minimalno plaću po 5 posto. "Završavamo kompenzacijske mjere za sektore drvne industrije, tekstila i metalo-prerađivačke industrije i s tim će se omogućiti prostor da od sljedeće godine značajnije dignemo minimalnu plaću kako ne bi ugrozili mjesta u tim industrijama", dodao je ministar rada i mirovinskog sustava.

Po Pavićevom tumačenju postoji ideja da u 2020. godini "dostignemo 50 posto udjela minimalne plaće u prosječnoj."

Mislim da su kolege iz SDP-a prespavali zimski san, jer mi to što SDP traži već radimo, poručio je ministra Pavić.

Istaknuo je da se nezaposlenost u Hrvatskoj smanjuje. "Nezaposlenost pada, u cijeloj Republici Hrvatskoj je rekordna," ocijenio je.

Na upit je li manji broj nezaposlenih povezan s iseljavanjem, ministar Pavić je odgovorio kako je to djelomično povezano, ali, kako je objasnio, kada gledamo anketu radne snage u Državnom zavodu za statistiku, u trećem kvartalu 2017. godine bilo je u Hrvatskoj 54.000 radnika više nego godinu dana ranije.

"U trećem kvartalu prošle godine stopa zaposlenosti nam je narasla na više od 61 posto, a na godišnjoj razini će stopa zaposlenosti biti oko 60 posto. Cilj ove Vlade je da 2020. godine stopa zaposlenosti bude povećana do 68 posto," kazao je Pavić.

Naglasio je da je povećanje zaposlenosti ključni čimbenik za razvoj BDP i rast gospodarstva.

Ministru Paviću je rektor splitskog Sveučilišta Šimun Anđelinović predstavio projekt nastavnih baza i postakademskog zapošljavanja koji su spremni za "povlačenje" sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Po Pavićevim riječima potrebno je studente za vrijeme studiranja što bolje integrirati u tržište rada "putem suradnje s poslodavcima kroz nastavne baze."

Pavić je za boravka u Splitu podsjetio i regionalni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.