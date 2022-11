Pavić: 'Vlada osigurava bolji život građana, raste standard', oporba: 'Da, potjeranima iz RH'

Oni koji nas mjere apotekarskom vagom kažu da ove godine imamo snažan rast, a da iduće nemamo recesiju. I to nije slučajno, naglasio je sa saborske govornice HDZ-ov Marko Pavić.

Odgovarajući na kritike oporbe uzvratio je hvalospjevima o radu Vlade.

- To nije slučajno, to je rad Vlade. I to u godini kada smo otvorili Pelješki most, kada ulazimo u euro. Znam da kolegu Pavličeka muči moderni suverenizam kojeg Vlada provodi i da upravo radi ulaska u eurozonu možemo dati 26 milijardi kuna potpora, a ne znam da li vas više ljuti što ulazimo u euro ili što vlada HDZ-a i premijera Plenkovića uvodi Hrvatsku u euro - istaknuo je pa nastavio s dobrim rezultatima turističke sezone te kako nas čeka i ulazak u Schengen.

- I kako se to, kolegice Peović, sve reflektira na standard građana? Pa rastao je sa 61 posto BDP-a prosjeka EU na 70 posto, a pri tom je i prosjek EU kontinuirano rastao. Dakle, brojke tu ne lažu i možete vi govoriti da se ne živi bolje, ali približavamo se standardu europskih građana - poručio je Pavić naglasivši kako je premijer uz to osigurao i 25 milijardi eura za razvoj do 2030. godine.

Odgovorio je i Mostovom Miru Bulju koji je prozvao Vladu da prilikom donošenja paketa mjera pomoći, koji se odnosi i na cijenu električne energije, diskriminira građane Dalmacije i tražio da se za njih, koji se griju na struju jer nemaju plinovod, uvedu energetski vaučeri.

- Apsolutno se ne diskriminiraju građani. Svi oni koji imaju do 2500 kilovatsati šest mjeseci, odnosno 5000 u godinu dana, plaćat će 59 eura. Takvih je 83 posto, među koje spadaju i građani Dalmacije i Dalmatinske zagore. Sve preko će se plaćati 88 eura, koliko građani Slovenije plaćaju za sve. Te mjere nisu uklesane u kamen, koliko puta smo rekli da će ih se revidirati ukoliko se pokaže potreba. Nemojmo raditi paniku među građanima Dalmacije i Dalmatinske zagore - rekao je.

Naveo je i rast plaća od 34 posto istaknuvši kako ona danas u Hrvatskoj iznosi 7700, a u Zagrebu 8700 kuna.

- Vidjeli smo što je SDP donio s LNG-ijem, nisu ga htjeli i da su oni danas na vlasti ne bismo imali ništa od energetske sigurnosti, koju je ova Vlada učinila. Zaključno, povećanjem kreditnog rejtinga Vlada osigurava bolji život građana i omogućava socijalnu zaštitu svih naših građana - poručio je zastupnik HDZ-a.

Pavić, inače bivši ministar koji je "peglajući" službenu karticu ministarstva potrošio preko 7000 kuna na parfeme, vina, deziće, olovke - ali ne bilo kakve nego Hugo Boss, svojim je hvalospjevom razljutio oporbene zastupnike koji su se odmah su se digli na noge.

- Mislite da države koje nisu uvele euro ne daju potporu svojim građanima? Nema to nikakve veze s eurom i nemojte obmanjivati javnost - poručio je predsjednik Suverenista Marijan Pavliček.

Zastupnica Radničke fronte Katarina Peović upitala je Pavića tko se to približava standardu europskih građana.

- Onih 1,7 posto koji drže preko 43 posto štednje u svojim rukama? Kažete da su rasle plaće. Pa slovenska minimalna plaća je na razini naše prosječne plaće - naglasila je.

Da HDZ-ov zastupnik omalovažava građane ove zemlje istaknuo je i Mostov Bulj.

- Ne govorite istinu i lažete. Oni koji imaju plinovod su u puno povoljnijem položaju. Dalmacija, Lika, Gorski kotar i svi oni krajevi koji nemaju plinovod plaćat će 70 posto skuplju električnu energiju jer nemaju alternativu - istaknuo je.

Pavić je naglasio kako oporba ovako reagira jer Vlada odgovorno radi svoj posao, a građani to vide.

- Kad se zbroje rejtinzi svih vas koji ste se javili, manji je zajedno od HDZ-a i građani prepoznaju da standard raste i da se radi. Ne može preko noći, kolegice Peović, Slovenija je 10 godina prije nas ušla u EU - rekao je, a Peović ga prozvala za manipulaciju podacima i obmanu javnosti.

- Ljudima poručuje da žive bolje nego što to oni zapravo znaju i vide. Ne bi trebali vjerovati sebi nego HDZ-ovim očima - ironično je komentirala dodavši kako je Sloveniji upravo ulazak u eurozonu spriječio rast pa navela i slučaj Grčke.

Ponovno je reagirao Pavliček i također ga upitao po čemu to građani prepoznaju da im standard raste.

- Mojoj mami koja ima 300 eura mirovine, a koja sada izdvaja 20 posto više za prehrambene proizvode nego lani, po čemu joj to raste standard? Kojim to građanima raste standard? Onima 400.000 koje ste potjerali i žive u zapadnim zemljama, e njima je standard porastao - istaknuo je.

Najčitaniji članci