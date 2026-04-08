Pavlek navodno tražio prijenos vlasništva nekretnina na druge osobe: Iz Turske otišao u Aziju?

Vedran Pavlek navodno je, kako je objavio RTL Danas, iz Turske odletio u središnju Aziju, točnije Kazahstan gdje se navodno i dalje nalazi. Također, navodno je u jednom veleposlanstvu nedavno tražio i prijenos vlasništva svojih nekretnina na druge osobe, ali nije u tome uspio, jer mu je imovina blokirana. Ministar Davor Božinović danas te informacije nije htio potvrditi.

- Ja ne mogu ulazit u takve detalje, s obzirom na činjenicu da su aktivnosti u tijeku i to na međunarodnoj razini - rekao je Božinović.

Ostaje otvoreno pitanje zašto Turska nije postupila po tjeralici. Odvjetnica Lidija Horvat do sad je imala razne slučajeve izručenja od Južne Afrike i Maroka do europskih zemalja. Nikad nije čula da se dogodilo ovako nešto.

- Uvijek kada postoji nalog domaćeg tijela za uhićenjem ili istražni zatvor izdaje se ujedno i tjeralica, međunarodna, obično ako se osoba nalazi izvan zemlje. I ako postoji opasnost da će postati nedostupna. temeljem te tjeralice, osoba se locira i uhićuje odmah - rekla je, piše Net.hr.

Horvat dodaje i da osoba može biti uhićena i bez odluke o istražnom zatvoru.

- Može ako postoji nalog za uhićenje, to je prije odluke o istražnom zatvoru se izdaje nalog za uhićenje temeljem tog naloga se izdaje tjeralica i uhićuje se ta osoba - objasnila je odvjetnica. S druge strane Državni ured za reviziju potvrdio je kako je u posljednjih deset godina obavio reviziju više sportskih saveza, zajednica i udruga, ali ne i Skijaškog.

- Reviziju Hrvatskog skijaškog saveza, Državni ured za reviziju do sada nije obavljao. S obzirom na to da je u nadležnosti Državnog ureda za reviziju oko 15 000 subjekata, odabir subjekata revizije obavlja se u skladu s Zakonom o Državnom uredu za reviziju i više kriterija: obvezne revizije, procjene rizika, financijske značajnosti subjekta revizije, rezultata prijašnje revizije te prikupljenih informacija o poslovanju subjekata revizije - rekli su.

Poslovanje nacionalnih saveza već godinama istražuje gradonačelnik Oroslavja, Viktor Šimunić. Sve je počeo 2023. kad je bio na jednoj utakmici na Poljudu gdje je HNS dijelio šalove pa im je poslao upit.

- Poslao sam zahtjev za pristup informacijama jer me interesiralo koliko su ti šalovi plaćeni, koliko ih je bilo, jesu li proizvedeni u Hrvatskoj. Nisu jer nije bilo deklaracije. Zanimalo me, i nakon toga je krenula zapravo bitka s HNS-om i to je bilo 13.4.2023, kad sam poslao zahtjev, a tek 23.5., nakon povjerenika za informiranje, Visokog upravnog suda i on je naredio HNS-u da mi mora dati podatke - rekao je gradonačelnik.

Ubrzo je otkrio da firmi koja je prodala i nabavljala te šalove je to bio jedini posao u toj godini. I onda je zatražio bankovne izvode od svih saveza ali i HOO-a. Odgovor je dobio jedino od Odbojkaškog saveza. Skijaški savez tražio je novac.

- Bio je ekstrem. Tražio je preko 6 tisuća eura za dostavu bankovnih izvoda. Na kraju je smiješno bilo to da i onaj tko mu je potpisao i firma koja je dala tu ponudu, oboje su završili u pritvoru - rekao je.

Inače, Skijaški savez prošle godine imao je više od 8 milijuna eura prihoda prema podacima iz registra neprofitnih organizacija. A svaka neprofitna organizacija koja ima godišnje prihode veće od milijun i 327 tisuća eura podliježe reviziji neovisnih vanjskih revizora ali koje imenuje ta organizacija pa rezultati znaju bitno odskakati od državne revizije. Podsjećamo, Pavlek je osumnjičen za izvlačenje desetaka milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza...