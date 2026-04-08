BOŽINOVIĆ O AFERI

Pavleku oduzeli mobitel, ali ga nisu uhitili, više nije u hotelu u Turskoj? 'Ne mogu o detaljima'

Foto: Neva Zganec/PIXSELL/Igor Soban/PIXSELL

Na novinarsko pitanje je li Pavlek trebao dobiti zabranu kretanja Božinović je u srijedu u Hrvatskom saboru kazao da ne može govoriti o postupanju drugih policija

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u srijedu nije komentirao informaciju da osumnjičenik za izvlačenje 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) Vedran Pavlek više nije u Turskoj, navodeći tek da su u tijeku aktivnosti na međunarodnoj razini.

Prema neslužbenim informacijama Pavlek je napustio hotel u Turskoj gdje se nalazio u vrijeme kada su njegovi suosumnjičenici uhićeni, ispitani u Uskoku, a potom i pritvoreni. RTL prenosi da je turska policija, po nalogu Uskoka, Pavleku oduzela mobitel, ali ga nije uhitila.

Na novinarsko pitanje je li Pavlek trebao dobiti zabranu kretanja Božinović je u srijedu u Hrvatskom saboru kazao da ne može govoriti o postupanju drugih policija.

- Detalje se ne može iznositi upravo kako se ne bi ugrozile operativne aktivnosti - kazao je Božinović.

O slučaju svećenika iz Gospića osumnjičenog za zlostavljanje maloljetnog sjemeništarca Božinović je kazao da je policija postupala po prijavi biskupije.

- Provodi se kriminalističko istraživanje, a u trenutku kad ono bude dovršeno o tome će se obavijestiti javnosti - rekao je ministar.

Odgovarajući na pitanja o višestrukom prometnom prekršitelju kojega je dubrovački sud unatoč policijskom prijedlogu pustio na slobodu i odredio mu samo novčanu kaznu Božinović je kazao da je svaka sudska odluka ujedno i poruka javnosti.

- Ukoliko eventualni počinitelji znaju da će za određeno ponašanje dobiti ozbiljnu kaznu, u ovom slučaju i kaznu zatvora i novčanu kaznu, onda to djeluje, pogotovo kroz jedan vremenski tijek na svijest pojedinaca da ne čine takva djela - kazao je Božinović.

Dodao je i da je cilj policije da bude što manje prekršaja, ozlijeđenih i poginulih na cestama te da su predviđene kazne za najteže prekršaje zakonskim izmjenama u nekoliko navrata povišene kako bi "prije svega poslali poruku i prekršiteljima, ali i javnosti da su to nedopuštena ponašanja".

