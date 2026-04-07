BIVŠI ŠEF SKIJAŠKOG SAVEZA

Pavlek više nije u Turskoj: Ovo je hotel u kojem se skrivao

Pavlek više nije u Turskoj: Ovo je hotel u kojem se skrivao
o nalogu Uskoka turska policija mu je oduzela mobitel dok je bio u hotelu, ali tada nije uhićen.

Bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek više nije u Turskoj, neslužbeno doznaje RTL Danas. Napustio je hotel u kojem se krivo ovih dana dok je čekao izručenje.

U međuvremenu, sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio mu je istražni zatvor u sklopu afere 'Skijanje', u kojoj je obuhvaćeno još četvero osumnjičenika.

Slučaj se povezuje s izvlačenjem gotovo 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza. Po nalogu Uskoka turska policija mu je oduzela mobitel dok je bio u hotelu, ali tada nije uhićen.

Pavlek je boravio u luksuznom Swissotel The Bosphorus, u samom središtu Istanbula. Hotel je smješten nedaleko od prestižne četvrti Nişantaşı, poznate po ekskluzivnim trgovinama i živom noćnom životu.

U ponudi ima više restorana i barova s međunarodnom kuhinjom, kao i bogat wellness sadržaj. Gostima su na raspolaganju luksuzni spa tretmani, fitness centar te bazen na krovu s pogledom na Bospor.

