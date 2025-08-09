Pavliček je trošio više nego je smio, ostaje bez dijela naknade

Suverenist Marijan Pavliček, koji je u napetoj završnici lokalnih izbora pobijedio DP-ova kandidata i izabran za gradonačelnika Vukovara, na promidžbu je potrošio više nego je smio, pa mu je Državno izborno povjerenstvo (DIP) umanjilo naknadu za pokriće izbornih troškova.

Pavliček je u dva izborna kruga na pridobivanje birača mogao potrošiti do 31.853 eura, a potrošio je 33.242 eura, dakle 1388 eura više pa će mu za taj iznos biti umanjena naknada za pokriće izbornih troškova, te će umjesto 3318 eura u konačnici dobiti 1930 eura.

Naknada troškova izborne promidžbe isplaćuje se iz proračuna općine, odnosno grada, u kojoj su izbori održani, u ovom slučaju iz proračuna Vukovara, a određena je ovisno o broju stanovnika koje ima neka općina, grad ili županija.

Pavliček nije jedini kojemu je DIP u drugom krugu izrekao administrativnu sankciju, isto je učinio još trojici kandidata koji su se natjecali za načelnike malih općina Povljane, Murtera i Šolte Ivanu Pogoriliću, Šimi Ježini i Ćirilu Kalebiću.

Samo je jedan od njih trojice, HDZ-ov Ježina uspio je u tom naumu, izabran je za načelnika općine Murter – Kornati, ali je u žaru političke borbe zaboravio na financijska ograničenja, pa je umjesto mogućih 6370 eura u promidžbi potrošio 129 eura više, ukupno 6499 eura.

S obzirom da Murter broji 1934 stanovnika, Ježina bi, da mu nije DIP-ove kazne, ima pravo od općine dobiti 664 eura, ovako će dobiti 129 eura manje, dakle 535 eura naknade.

DIP je u drugom krugu lokalnih izbora provjerio financiranje svih 240 kandidata za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te uz četiri navedene administrativne sankcije, utvrdio 320 povreda Zakona o financiranju političkih aktivnosti o čemu će obavijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH).

Glavnina tih povreda, 260, odnosi se na činjenicu da su sudionici drugog izbornog kruga previdjeli obvezu da sedam dana prije izbora moraju DIP-u dostaviti izvješća o donacijama koje su primili, troškovima koje su imali i popustu koji su dobili za medijsko oglašavanje. Četrdesetak ih je zaboravilo podnijeti završno financijsko izvješće, ono koje se podnosi 30 dana nakon izbora.

Procijeni li DORH da u toj zaboravljivosti ima elemenata za daljnje postupanje, izborni sudionici u konačnici bi se mogli suočiti s kaznama od 265 eura do 2654 eura.

Najozbiljniju administrativnu sankciju na lokalnim izborima DIP je izrekao SDP-ovu Nevenu Bosilju, gradonačelniku Varaždina, koji je u cijelosti izgubio pravo na naknadu troškova promidžbe u iznosu od gotovo 8000 eura jer je, suprotno zakonu, u promidžbi koristio gradska sredstva.