Izabrani gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček (Suverenisti), koji je u napetoj završnici lokalnih izbora pobijedio DP-ova kandidata, na izbornu promidžbu potrošio je više nego je smio, pa mu je Državno izborno povjerenstvo (DIP) umanjilo naknadu za pokriće izbornih troškova. Umjesto 31.853 eura, Pavliček je na promidžbu potrošio 33.242 eura, odnosno 1388 eura više pa će mu za taj iznos biti umanjena naknada.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:52 Pavliček ostaje bez dijela svoje naknade za izbore: Potrošio je na promidžbu više nego je smio | Video: 24sata/pixsell

Za troškove izborne promidžbe koja se isplaćuje iz lokalnog proračuna odnosno u ovom slučaju proračuna Grada Vukovara, umjesto 3318 eura aktualni gradonačelnik dobit će 1930 eura naknade. Pavliček nije jedini koji je sankcioniran. DIP u drugom krugu izrekao administrativnu sankciju, isto je učinio još trojici kandidata koji su se natjecali za načelnike malih općina Povljane, Murtera i Šolte, Ivanu Pogoriliću, Šimi Ježini i Ćirilu Kalebiću.Samo je jedan od spomenutih kandidata uspio doći do fotelje, a riječ je o HDZ-ovom Ježini. On je umjesto dopuštenih 6370 eura za izbornu promidžbi potrošio 129 eura više. Tako će umjesto naknade od 664 eura dobiti 535 eura.

U drugom krugu lokalnih izbora DIP je provjerio financiranje svih 240 kandidata za načelnike, gradonačelnike i župane te uz četiri navedene administrativne sankcije, utvrdio 320 povreda Zakona o financiranju političkih aktivnosti o čemu će obavijestiti Državno odvjetništvo. Najviše povreda zakona, odnosi se na obvezu sudionika drugog izbornog kruga, koji su predvidjeli obvezu da sedam dana prije izbora DIP-u dostave izvješće o donacijama, troškovima koje su imali i popustu koji su dobili za medijsko oglašavanje. Takvih je 260 povreda. Četrdesetak kandidata zaboravilo je podnijeti završno financijsko izvješće, ono koje se podnosi 30 dana nakon izbora. Procijeni li DORH da zaboravljivosti kandidata na lokalnim izborima ima elemenata za daljnje postupanje, prekršitelji zakonskih odredbi mogli bi u konačnici mogli suočiti s kaznama od 265 eura do 2654 eura.

Najozbiljniju administrativnu sankciju na lokalnim izborima DIP je izrekao SDP-ovu Nevenu Bosilju, gradonačelniku Varaždina, koji je u cijelosti izgubio pravo na naknadu troškova promidžbe u iznosu od gotovo 8000 eura jer je u promidžbi koristio gradska sredstva iako to nije smio. U njegovom slučaju izborno povjerenstvo postupalo je po prijavama koje je dobilo u ožujku.