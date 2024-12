Pazin se smrzava na -4 °C, a na Zavižanu je palo 68 cm snijega: Evo što nas sve čeka za vikend

Nakon tuče koja je iznenadila i zabijelila Stradun i snijega koji je pokrio gorsku Hrvatsku, donosimo prognozu za petak i vikend pred nama. U Pazinu je u četvrtak u 8 sati izmjerena najniža temperatura u zemlji, gotovo -4 stupnja po Celziju, dok je Zavižan i dalje drži prvo mjesto, s -7.1 °C.

Na Zavižanu je jutros izmjereno 62 centimetara snijega, u Gospiću i Gračacu 19, a u Delnicama centimetar niže. Snijega ima i u NP Plitvička jezera, 16 centimetara.

Kako prognozira Državni hidrometeorološki zavod, na Jadranu će u četvrtak biti pretežno sunčano, na krajnjem jugu ujutro uz više oblaka i malo kiše osobito prema otvorenom moru. U unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, poslijepodne i navečer smanjenje naoblake. Vjetar na kopnu slab.

Na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura, prema otvorenom moru popodne i umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 0 do 5, na obali i otocima između 9 i 14 °C. Zbog jakih udara bure na snazi je i meteoalarm za područje obale.

I u petak će biti slično, pretežno sunčano, no prema večeri će porasti naoblaka s jugozapada. U unutrašnjosti povećana naoblaka, ujutro lokalno magla. Vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita na udare i jaka.

Najniža jutarnja temperatura zraka od -3 do 1, u Gorskoj Hrvatskoj od -9 do -4, a na Jadranu između 3 i 8 °C. Najviša dnevna između 0 i 5, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 9 do 14 °C.

U petak na Jadranu pretežno sunčano, na kopnu povećana naoblaka, ujutro i magla. Krajem dana sa zapada porast naoblake, tijekom vikenda mjestimice kiša, na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom, a uglavnom u gorskim predjelima susnježica i snijeg. Oborina će biti češća tijekom subote, dok je u nedjelju mjestimična kiša vjerojatna još u Dalmaciji, a na kopnu tek rijetko slabe oborine.

Zbog niske temperature zraka u unutrašnjosti je moguća poledica. Vjetar slab. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u subotu prolazno jugo. Dnevna temperatura bez veće promjene, ujutro na kopnu mraz, prognoziraju meteorolozi DHMZ-a.

Foto: DHMZ