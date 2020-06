Pčele ubijaju lošim pesticidima iz Bosne i Hercegovine i Srbije?

UMRLO 60 MILIJUNA PČELA Inspektorat istražuje poljoprivrednika iz Domašinca koji je, navodno, špricao nedopuštenim pesticidom jer mu je uljanu repicu napao štetnik

<p>Posljednji masovni pomor pčela u Međimurju koji se dogodio 9. lipnja ove godine zgrozio je sve, a ponajviše pčelare u cijeloj Hrvatskoj pa i u regiji.</p><p>- Čovjek i njegov nemar opet su učinili strašan zločin, za kojeg, nažalost, nitko neće odgovarati. Za pomor pčela izravno je odgovoran čovjek, za ovaj i sve prethodne. Vjerujem da ovako nešto nije učinio čovjek koji se educirao kako primijeniti zaštitna sredstva za bilje. Takvima ne bi palo na pamet upotrijebiti opasna sredstva u vrijem intenzivne pčelinje paše. Taj koji je to uradio nije mislio na sebe, niti generacije koje dolaze – ogorčen je <strong>Antun Lukičević</strong>, pčelar iz Sibinja kod Slavonskog Broda koji se još uvijek nerado sjeća kada su mu zapalili košnice sa pčelama.</p><h2>Pogledajte video: Pomor pčela u Međimurju</h2><p>Antun drži da je problem ilegalnog uvoza zaštitnih sredstava poseban problem.</p><p>- Ima jako puno onih koji nisu prošli edukaciju, i takvi ne mogu kupiti legalno zaštitna sredstva, pa pribjegavaju krijumčarenju iz susjednih zemalja, prvenstveno iz Srbije i Bosne i Hercegovine. S obzirom da ne vjeruju da su ta sredstva učinkovita pojačavaju doze koje ubijaju bilje i životinje, među njima i pčele. Nije isključeno da su i oni koji su legalni nabavili zaštitna sredstva smjesu predozirali. Nekada se znalo kada će se na određenim poljoprivrednim površinama obavljati zaštita. Bivši agrokombinati bi putem lokalnih medija obavještavali pčelare da toga dana zatvore pčele. Danas se nitko na to ne obazire, niti smatra da je potrebno susjeda pčelara upozoriti - kaže Antun.</p><p>Puno je još teorija koji govore o udruženoj zavjeri protiv najvrjednijih bića na zemlji. Govori se da su rijeke zagađene, da je u njihovim vodama velika količina antibiotika, i još koječega što pčele ne mogu probaviti.</p><h2>Istražuju poljoprivrednika u Domašincu?</h2><p>- Ne znam kuda sve ovo vodi, ubijemo li pčele možemo se pozdraviti sa životom na zemlji. Umjesto da stvaramo za njih bolje uvijete, kako bi s njima bili u suživotu, da kod mladih ljudi razvijamo ljubav prema toj radilici i prirodi. Potaknimo ih da posade po koju sadnicu bagrema, biti će to dovoljno, razvijajmo svijest da nije neophodno sve prskati, da voće i povrće koje jedemo može uspijevati bez da bude tretirano. Može, i svakako je zdravije - rekao je iskusni pčelar koji je pčelarstvo zavoli prije 43 godine uz svoga djeda, tužan zbog posljednjeg pomora pčela u kojemu je u jednom danu umrlo preko 50 milijuna pčela.</p><p>Po njemu je to težak udarac za pčelarstvo, što će se već narednih godina odraziti na cjelokupan eko sustav.</p><p>Iz PU međimurske rekli su nam kako i dalje istražuju slučaj u suradnji s državnim odvjetništvom i inspektoratom. Za sada nemaju rezultate analize te su svi postupci istrage u tijeku.</p><p>Podsjećamo, na teren, gdje se dogodio pomor pčela, na području Gardinovca, Domašinca i Podturna u Međimurskoj županiji, izišao je veterinarski inspektor.</p><p>Proveden je inspekcijski postupak te je, radi isključivanja eventualne zarazne bolesti, ovlaštena veterinarska organizacija uzela uzorke za analizu. Nakon dobivanja rezultata analize utvrđeno je da pomor pčela nije uzrokovan zaraznom bolesti.</p><p>Neslužbeno doznajemo da inspektorat istražuje poljoprivrednika u Domašincu. Navodno je špricao nedopuštenim pesticidom jer mu je uljanu repicu napao štetnik. Kad je shvatio kakve je to posljedice ostavilo na pčelinjake, sve je zaorao.</p><p>Inspektorat će, neslužbeno doznajemo, podnijeti optužni prijedlog.</p>