Pedijatru Radmanu (70) zatvor na godinu dana: Umro dječak kojeg je nesavjesno liječio

Pedijatar je osuđen za kazneno djelo protiv zdravlja ljudi, odnosno nesavjesno liječenje. Roko Begonja, sedmogodišnji dječak umro je 2015. godine, nakon što ga je dr. Radman otpustio na kućnu njegu...

<p>Doktor nije ovdje. Ne znam kad će se vratiti. Imate li nalog? Nemojte smetati, djeca su tu - to nam je kazala žena koja je otvorila vrata stana dr. <strong>Darka Radmana </strong>(70), prvog liječnika koji će morati u zatvor na godinu dana, i to u poznim godinama mirovine.</p><p>I na poziv na liječnikov broj mobitela odgovorio je ženski glas koji je kazao da to nije doktorov broj.</p><p>Potražili smo ga da ga pitamo kako se osjeća nakon što je Županijski sud u Slavonskom brodu koncem kolovoza odbio žalbe Općinskog državnog odvjetništva i njega samog te potvrdio prvostupanjsku presudu Općinskog suda u Zadru kojom je pedijatar osuđen za kazneno djelo protiv zdravlja ljudi, odnosno nesavjesno liječenje. <strong>Roko Begonja</strong>, sedmogodišnji dječak umro je 2015. godine, nakon što ga je dr. Radman otpustio na kućnu njegu.</p><p>Dr. Radmana je osuđen da je znao da je sedmogodišnjem dječaku dva dana ranije dijagnosticiran šarlah, da pije lijek Sumamed, da je imao visoku temperaturu, da otežano diše, povraća, da ima problema s mokrenjem, o čemu su ga upoznale majka i baka djeteta koje su bile u pratnji, te da je vidio da je koža djeteta blijedoplave boje.</p><p>Simptomi, a posebno respiratorne smetnje unatoč terapiji Sumameda, nedvojbeno su ukazivali na sumnju na pogoršanje zdravstvenog stanja djeteta i upalu pluća, kao i da shodno tome prema djetetu nije primijenjena adekvatna terapija za liječenje šarlaha. Umjesto lijeka Sumamed, tvrdilo se optužnicom, bilo mu je nužno propisati penicilinski ili cefalosporinski antibiotik za mišićnu ili vensku primjenu koji se sukladno pravilima medicinske znanosti i prakse koristi za liječenje navedene bolesti za slučaj povraćanja pacijenta. Dr. Radman bio je svjestan da bi neupućivanjem djeteta s takvom dijagnozom na bolničko liječenje moglo doći do pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja te je osuđen da je, olako držeći kako dijete nije vitalno ugroženo i kako neće doći do pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja, otpustio dijete na kućno liječenje te preporučio daljnju primjenu terapije Sumamed i prepisao antipiretike za sniženje temperature.</p><p>Već 16. veljače 2015.je došlo do teškog pogoršanja djetetovog zdravstvenog stanja. Hitno su ga smjestili u Jedinicu intenzivne njege Opće bolnice Zadar u 07.25 sati. No, Roko Begonja umro je nakon gotovo sedam sati borbe za njegov život, oko 14 sati.</p><p>Dr. Radman žalio se zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, odnosno da nije bilo indikacija za hospitalizaciju Roka Begonje te da nije postupio suprotno pravilima struke. Viši sud nije to uvažio.Dobio je kaznu zatvora, bezuvjetnu, u trajanju od godine dana! To znači da će zbilja ići u zatvor te da mora platiti više od 23 tisuće kuna za vještačenja te troškove oštećene obitelji i njihovog odvjetnika.</p><p>Državno se odvjetništvo žalilo i Općinsko državno odvjetništvo u Zadru, tražeći strožu kaznu.</p><p>- Osobne i obiteljske prilike su precijenjene kao olakotne okolnosti. Optuženika nije trebalo osuditi na minimalnu kaznu - tvrdio je državni odvjetnik, ali ni to nije prihvaćeno.</p><p>Inače je dr. Radman slovio za izvrsnog pedijatra koji je svoj posao radio savjesno i kojem je stalo do djece koju je liječio. Ovaj stravičan slučaj dogodio mu se pred sam kraj karijere, a nakon toga otišao je u mirovinu. Kako se osjeća, razmišlja li o svoj onoj djeci koju je spasio i pomogao im ili je greška koju je napravio sve bacila u sjenu umrlog sedmogodišnjaka, osjeća li presudu kao katarzu ili smatra da je nepravedna, pitanja su koja su ostala bez odgovora.</p><p>Bili smo i do obitelji u Sv. Filipu i Jakovu kod Zadra. Nesretnoj obitelji nakon smrti sina zaredalo se još nekoliko strašnih tragedija i prošli su emocionalni pakao. Posljednjih su se godina, saznajemo od mještana, prilično oporavili i krenulo im je u životu, obogatilo ih je rođenje brace tragično izgubljenog sina Roka. Pitali smo majku je li joj drago što će liječnik ići u zatvor.</p><p>- Ne želim o tome govoriti. Ako nešto trebate, obratite se odvjetnici - kratko nam je kazala, primivši dijete za ruku.</p>