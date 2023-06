Pedijatar Richter o zarazi koja hara na Sv. Duhu: 'To je najteži oblik'. Otkrio i koji su simptomi

Pojava enterovirusa u ovo doba godine nije neobična, pa ni u rodilištu no neobično je da je šestero novorođenčadi zaradilo enterovirusni meningitis, komentar je primarijusa Darka Richtera na vijest da je na Odjelu neonatologije KB Sveti Duh najmanje šestero novorođenčadi zaraženo enterovirusnim meningitisom. Bebe su se razboljele u periodu između 11. i 12. lipnja te su prevezene u Kliniku za dječje bolesti u Klaićevoj te u Kliniku za infektivne bolesti "Fran Mihaljević".

Richter je specijalist pedijatrije i uži specijalist pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije te kaže kako je ovo vrlo ozbiljna bolest u djece.

Foto: Instagram/Robert Anic/PIXSELL

Richter: 'Ovo je najteži oblik enterovirusa'

- Enterovirus najčešće izaziva crijevne probleme, odnosno proljev i povraćanje, slično rotavirusu, odnosno respiratorne bolesti, s nekim osipima. Ne čudi me što se sad pojavio, u ovo doba godine, ali me čudi da je toliko beba dobilo baš meningitis. To je najteži oblik enterovirusa, pored ova dva prethodna, crijevnog i respiratornog, koji su lakši. To je velik broj zaraženih meningitisom, što znači da je on ili jako zarazan odnosno virulentan, ili situacija nije snimljena do kraja. Naime, moguće je da ima puno više zaraženih, pa bi onda i šestero s ovim simptomima bio realniji broj, napominje pedijatar.

Na pitanje kako je moglo doći do zaraze, i širenja nakon toga, primarijus odgovara kako je virus mogao prijeći s neke mame na dijete prilikom poroda, ili je unesen izvana.

- Prijenos s djeteta na dijete moguć je, između ostalog, kod prematanja pelena. Zato je izuzetno važno često prati ruke, napominje liječnik.

Enterovirusi se nalaze u našem organizmu, čovjek im je prirodni domaćin. Prenose se izravnim dodirom s osobe na osobu te neizravno fekalno-oralnim putem (bolesti prljavih ruku). Inficirana osoba virus izlučuje stolicom, i iz sekreta ždrijela, i to nekoliko dana prije, i još nekoliko tjedana poslije početka simptoma. Kod respiratornih simptoma, prenosi se i kapljičnim putem.

Simptomi enterovirusa

Simptomi ovise o tipu enterovirusa pa mogu, između ostalog, izazvati i encefalitis (upalu mozga) i serozni meningitis (upalu moždanih ovojnica), miokarditis (upalu srčanog mišića), perikarditis (upalu srčane ovojnice). Osobe slabog imuniteta i novorođenčad su rizična skupina zbog mogućih komplikacija.

Enteroviroze su najčešće ljeti i u ranu jesen, i češće su kod male djece nego kod odraslih. Zato je jako važno prati ruke.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija

Do daljnjeg nisu dopušteni posjeti Klinici za ginekologiju i porodništvo. "Zbog uočene povećane učestalosti sezonskih infekcija prisiljeni smo, do daljnjega, zabraniti posjete", stoji na stranicama bolnice s datumom objave 19.lipnja.

Ministarstvo zdravstva: 'Zatražili smo hitno očitovanje'

Oglasili su se i iz Ministarstva zdravstva.

- S obzirom na to da nismo službeno obaviješteni od strane Kliničkog bolničkog centra Sveti Duh o nastaloj situaciji moguće ugroze virusom u rodilištu, ne posjedujemo konkretne informacije koje bismo mogli komunicirati u javnosti.

Od strane Ministarstva zdravstva poslan je dopis u kojem tražimo hitno očitovanje o novonastaloj situaciji te inzistiramo na koordinacijskim aktivnostima kako bi se aktivno upravljalo navedenom ugrozom i sačuvalo zdravlje pacijenata. Pacijenti nam moraju biti u fokusu jer radi njih zdravstveni sustav postoji što uključuje i KB Sv. Duh kao i osnivača ustanove - Grad Zagreb.