Pedofil Epstein htio je ušutkati novinare, slao im glavu mačke

Nakon posljednjeg uhićenja Jeffreyja Epsteina, a onda i njegovog samoubojstva u zatvoru (gdje je trebao biti pod stalnim nadzorom, a nije), mnogi su se s pravom zapitali - kako se o Epsteinu nije više pisalo i govorilo?

Osim što se družio s poslovnom i političkom elitom svijeta, od Billa Clintona do Donalda Trumpa te princa Andrewa, Epstein je, pokazuju najnovije informacije, koristio stravične metode zastrašivanja novinara i urednika te, prije svega, svojih žrtava.

Novinari počeli 'kopati' 2002. godine

Business Insider tako piše da je Graydon Carter, tadašnji glavni urednik Vanity Faira, 2002. načuo glasine o Epsteinu te angažirao novinarku Vicky Ward da sazna zašto je Epstein uvijek bio u društvu vrlo mladih djevojaka.

Ward je intervjuirala dvije žene - Mariu i Annie Farmer koja su Epsteina optužile za zlostavljanje, kao i njegovu tadašnju djevojku Ghislaine Maxwell. Annie je tek navršila 15 kada ju je Epstein seksualno napao, a obje su za Vanity Fair odlučile progovoriti uz pristanak vlastite majke koja je žela da svijet sazna za Epsteinova nedjela.

Godine 2003., kada je Epstein saznao da Vanity Fair radi priču o njemu - pojavio se u njihovim uredima na Manhattanu, a Carterov se zamjenik John Connolly kasnije prisjetio da je tada bilo prijetnji.

- Epstein je mučio Graydona, rekao je Connolly.

Nakon što je posjetio urede, Epstein je redakciji uputio još nekoliko prijetećih poziva.

Vanity Fair na kraju je ipak objavio priču o Epsteinu, ali bez potresnih svjedočanstava sestara Farmer.

- To je bilo toliko bolno. Na kraju su naši glasovi jednostavno izbrisani.

Vicky Ward kasnije je za The Daily Beast objasnila da je upravo Carter iz njene priče maknuo sve osjetljive dijelove, a on je pak rekao da je to učinio jer priča nije imala tri neovisna izvora i kao takva nije zadovoljila 'standarde' i 'zakonski prag' kada su u pitanju izvori.

Uredniku Vanity Faira našao metak i odrubljenu glavu mačke

Brzo nakon što se u Vanity Fairu pojavio tekst o Epsteinu, Graydon Carter pred svojim je ulaznim vratima pronašao metak.

- Iako uz metak nije bilo poruke, Carter je u tome vidio Epsteinovu prijetnju, prisjetio se Connolly.

- To nije mogla biti slučajnost.

Preko svoje glasnogovornice, priču je potvrdio i Carter.

Policija je počela ozbiljnije istraživati Epsteina 2005. godine, nakon što ga je za zlostavljanje optužila 14-godišnja djevojčica i njena obitelj. Kasnije se javilo još nekoliko obitelji, a djevojčice su se prisjećale da su Epsteina masirale u zamjenu za novac.

Godine 2006., Connolly je u ime Vanity Faira otputovao na Floridu kako bi istražio optužbe protiv Epsteina. Pritom je ljude koji su radili za Epsteina tražio za intervjue.

Usred toga, Carter je nazvao Connollyja i rekao mu da je u dvorištu svoje kuće pronašao glavu mačke. Bila je to još jedna Epsteinova poruka, zaključili su oboje.

Nakon toga Connolly je zbog prijetnji okončao svoju 'misiju' na Floridi.

Epstein je odslužio 13 mjeseci zatvora

Godine 2008. Epstein je na sudu priznao krivnju za dva slučaja organiziranja prostitucije te je registriran kao seksualni prijestupnik kao dio nagodbe sa saveznim tužiteljima u Miamiju. Osuđen je na 18 mjeseci zatvora, a odležao je tek 13 i to u privatnim krilu zatvora 'Palm Beach' iz koje je šest dana u tjedno smio odlaziti kako bi radio u svojem uredu.

Epstein je na kraju uhićen prošlog mjeseca. Optužen je za trgovinu seksom i zavjeru da počini trgovinu seksom, a njegove su najmlađe žrtve imale samo 14 godina.

Angažirane su za masažu, a sve bi kasnije eskaliralo u seksualno napastovanje. Epstein je na sudu tvrdio da nije kriv, a prijetila mu je kazna od 45 godina zatvora.

Ujutro 10. kolovoza pronađen je mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji. Službeni uzrok njegove smrti je samoubojstvo.