Pedofil iz Slovačke fotografirao golu djecu u Istri! Uhvaćen je. U naočalama je imao kameru...

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 63-godišnjim slovačkim državljaninom kojeg sumnjiči da je počinio kazneno djelo iskorištavanje djece za pornografiju, objavila je na svojim stranicama Policijska uprava Istarska.

Kako navode u objavi, 2. srpnja oko 16:30 djelatnik zaštitarske tvrtke je u jednom turističkom objektu na području Istre zatekao slovačkog državljanina kako naočalama kriomice snima nagu djecu i zadržao ga do dolaska policije. Policijski službenici su proveli kriminalističko istraživanje te su kod muškarca pronašli materijal inkriminirajućeg sadržaja...

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je 3. srpnja u poslijepodnevnim satima uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

Naočale koje je koristio Slovak | Foto: PU istarska

- Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja - navode iz policije...

Policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži.

- Obucite djeci kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestiti policiju na broj 192 - pišu iz policije...