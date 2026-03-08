Obavijesti

News

Komentari 0
OPTUŽILI SU GA

Švicarski umirovljenik tajno na plaži u Loparu slikao golu djecu. Evo gdje sve skrivaju kamere

Piše Meri Tomljanović,
Čitanje članka: 2 min
Švicarski umirovljenik tajno na plaži u Loparu slikao golu djecu. Evo gdje sve skrivaju kamere
7
Foto: MUP

Prema optužnici koju je podiglo Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci, muškarac je na svojim uređajima pohranio ukupno 124 fotografije s obnaženom djecom

Admiral

Švicarski umirovljenik (66) optužen je nakon što je tajno fotografirao golu djecu na nudističkoj plaži. Policija ga je zatekla 4. srpnja prošle godine na području Plaža Stolac u Lopar, gdje se skrio među raslinjem i neprimjetno snimao. Prema optužnici koju je podiglo Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci, muškarac je na svojim uređajima pohranio ukupno 124 fotografije s obnaženom djecom - piše portal Burin.

Snimao je djecu koja su se kupala u moru i igrala na plaži. Tijekom kriminalističkog postupka oduzeti su mu fotoaparati, mobiteli, tableti, dalekozor i više memorijskih kartica. Na jednoj memorijskoj kartici pronađena je 61 fotografija s golom djecom, dok se na mobitelu nalazila i fotografija skupine od sedmero djece. Optužili su ga za kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju. Na ispitivanju u tužiteljstvu Švicarac je poricao da je počinio delikt koji mu se stvalja na teret. Brani se sa slobode.

7
Foto: MUP


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iranci izabrali vrhovnog vođu: 'Čak se i Veliki Sotona osvrnuo na njegovo ime'; Izrael prijeti
IZ MINUTE U MINUTU

Iranci izabrali vrhovnog vođu: 'Čak se i Veliki Sotona osvrnuo na njegovo ime'; Izrael prijeti

Nepoznata naprava eksplodirala je u nedjelju rano ujutro na ulazu u američko veleposlanstvo u Oslu, pri čemu je pričinjena samo materijalna šteta, a ozlijeđen nije nitko.
Oporbeni čelnici pokopali su izjavu Plenkovića: 'Bez kavice, Vlada nam je kao zla maćeha'
IMAJU LI SVI ISTI TRETMAN?

Oporbeni čelnici pokopali su izjavu Plenkovića: 'Bez kavice, Vlada nam je kao zla maćeha'

Zurovec je prešao u vladajuću većinu tvrdeći da mu inače uvijek "fali jedan papir" za projekte, Plenković je opovrgnu diskriminaciju mjesta gdje HDZ nije na vlasti. Bulj: Ma vlada vam apsolutna diskriminacija
Stručnjak o sukobu na Bliskom istoku: 'Nema mira, osim ako netko ne izvadi asa iz rukava...'
TRUMP NAREDIO NAPADE

Stručnjak o sukobu na Bliskom istoku: 'Nema mira, osim ako netko ne izvadi asa iz rukava...'

Amerikanci su najavili da stiže razaranje u Iran. Oni su poručili da ih nije strah. ‘Sukob se nastavlja dok netko ne popusti’, kaže analitičar Avdagić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026