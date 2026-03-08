Prema optužnici koju je podiglo Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci, muškarac je na svojim uređajima pohranio ukupno 124 fotografije s obnaženom djecom
Švicarski umirovljenik tajno na plaži u Loparu slikao golu djecu. Evo gdje sve skrivaju kamere
Švicarski umirovljenik (66) optužen je nakon što je tajno fotografirao golu djecu na nudističkoj plaži. Policija ga je zatekla 4. srpnja prošle godine na području Plaža Stolac u Lopar, gdje se skrio među raslinjem i neprimjetno snimao. Prema optužnici koju je podiglo Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci, muškarac je na svojim uređajima pohranio ukupno 124 fotografije s obnaženom djecom - piše portal Burin.
Snimao je djecu koja su se kupala u moru i igrala na plaži. Tijekom kriminalističkog postupka oduzeti su mu fotoaparati, mobiteli, tableti, dalekozor i više memorijskih kartica. Na jednoj memorijskoj kartici pronađena je 61 fotografija s golom djecom, dok se na mobitelu nalazila i fotografija skupine od sedmero djece. Optužili su ga za kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju. Na ispitivanju u tužiteljstvu Švicarac je poricao da je počinio delikt koji mu se stvalja na teret. Brani se sa slobode.
