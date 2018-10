Pedofil je izašao iz zatvora, roditelji se boje novog napada

Osuđeni srpski pedofil Ninoslav Jovanović (45), poznatiji kao "Malčanski frizer", izašao je na slobodu nakon 12 godina zatvora. Ta informacija potresla je mještane mjesta Malča, grada Niša i susjednih sela gdje se sve Jovanović bio kretao. Više od 30 roditelja poslalo je zato prijave Igoru Juriću, osnivaču Fondacije "Tijana Jurić", jer se boje da bi pušteni 45-godišnjak mogao ponovno napasti. Svoj zloglasni nadimak dobio je zbog toga jer je svoje žrtve šišao prije nego bi ih seksualno zlostavljao.

- Ljudi, iz okolice Niša, brinu se zbog muškarca N. J, koji je robijao deset godina zbog silovanja. Ponovio je kazneno djelo čim je izašao iz zatvora. Silovao je dijete od 11 godina i držao ga je zatvoreno dva dana - rekao je Jurić za srpski Blic. Dodao je kako Jovanović i nakon svega ima preko 3200 prijatelja na svom Facebooku te se boje da bi upravo preko društvenih mreža pronašao svoje nove žrtve.

NAPADAO NA DOPUSTU

Inače, Jovanovića su tijekom 2006. osudili na 15 godina zatvora jer je silovao 12-godišnjakinju te je pokušao silovati i drugu djevojčicu iste dobi. Obje je ošišao prije nego ih je napastovao. Iz kaznionice je izašao tijekom siječnja 2018.

- Djevojčice, koje su imale dugu kosu, roditelji su ošišali. Znaju da manijaka uzbuđuje kad šiša svoje žrtve. Nikome nije svejedno, jer znaju o kakvom se manijaku radi - rekao je za Blic jedan od mještana Malče.

Navodno se Jovanović vratio svojoj obitelji koja ga je prihvatila nakon višegodišnje kazne zatvora. Nije ponovno napao, no roditelji su s razlogom nepovjerljivi.

PREVARIO OBITELJ PRIJATELJA

Svoje prve maloljetne žrtve Jovanović je napao tijekom srpnja 2005. Pustili su ga na uvjetnu slobodu, nakon devet i pol godina zatvora, jer je robijao zbog prevare i silovanja. Došao je do jedne kuće u okolici Niša te se majci dvoje djece predstavio kao vozač u jednoj kompaniji. Poznavao je njezinog bivšeg supruga pa ženi nije ništa bilo sumnjivo. Ponudio joj je da će joj zaposliti sina, a uz njega je do grada povezao i 12-godišnju sestru koja je trebala do frizera. Na pola puta mladiću je zapovjedio da se vrati kući, a da će je on odvesti gdje treba. Umjesto do grada, dovezao ju je do jedne napuštene kuće. Ošišao ju je škarama, a potom joj je naredio da se skine. Zaprijetio joj je da će joj izvaditi oči i ubiti obitelj ako ne posluša. Cijele se noći iživljavao nad djevojčicom i cijelo vrijeme prijetio da će dovesti još ljudi da je zlostavljaju. Nakon noći užasa pustio ju je kući.

ŽRTVU NAŠAO NA OSMRTNICI

Samo četiri dana poslije pronašao je svoju drugu žrtvu i to na jednoj osmrtnici. Pročitao je njezino ime među ožalošćenima te je ušao u kuću u selu Gornja Vrežina. Tražio ju je da uzme ručnik i škare i hitno pođe s njim. Izmislio je da su joj roditelji imali prometnu nesreću. Djevojčica je pošla za njim te ju je odveo u jedan vinograd. Tu ju je tražio da se skine, no ona je počela vrištati. Njene pozive u pomoć čuli su susjedi koji su dotrčali do nje. Manijak je pobjegao u smjeru sela Svrljiga.

Potraga za njim trajala je neko vrijeme, a policija ga je na kraju uhitila uz pomoć potražnih pasa i helikoptera.

Pred sudom je priznao da ga seksualno uzbuđuje šišanje. Svjedočili su i sudski vještaci koji su tada rekli da nije lud, no kako ima psihopatsku strukturu ličnosti. Neuropsihijatar je na kraju zaključio da bi ga oslobodio vrlo lako mogao ponovno napasti.

Sudac ga je osudio na 15 godina zatvora te je rekao kako mu je žao što mu zakon ne dozvoljava da mu izrekne puno veću kaznu.

Jovanović se na to žalio te mu je Vrhovni sud smanjio kaznu na 12 godina iza rešetaka. On je čak pokušavao tražiti pomilovanje ili prijevremeno puštanje na slobodu, no svaki put bi ga odbili. Sud je procijenio kako je to ne moguće jer je do tada bio osam puta osuđivan, od čega dva puta za silovanja. Uz to su napisali kako je postojala visoka mogućnost da sve ponovi.