Pejčinović Burić upozorila je na zlouporabu dječjih selfija: To je velika opasnost, treba je riješiti

Glavna tajnica Vijeća Europe Marija Pejčinović Burić upozorila je na opasnost od zlouporabe širenja selfija i videozapisa seksualne naravi koje djeca i tinejdžeri stavljaju na internet

<p> "Sve više ljudi snima selfije, uključujući djecu i tinejdžere. Nažalost, postoji i mračna strana tog trenda, a to je širenje vlastitih slika i videozapisa seksualne naravi. Prema Europolu, većinu slika zlostavljanja djece koje danas kruže internetom, prvo su stvorila djeca sama, čak i ne pomišljajući da bi te slike mogle jednog dana izmaći njihovoj kontroli", izjavila je za Hinu <strong>Marija Pejčinović Burić</strong> u povodu obilježavanja Europskog dana zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja. </p><p>Vijeće Europe usvojilo je još 2007. godine u Lanzaroteu, u Španjolskoj, Konvenciju o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja. Lanzarote konvencija je prvi međunarodni pravni instrument kojim se zahtijeva kriminalizacija vrbovanja djece u seksualne svrhe (pripremanje žrtve).</p><p>Ovo kazneno djelo, olakšano informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, sve je više u porastu, a Konvencija služi kao ključni alat kojim se države obavezuju zaštititi djecu od ovog oblika seksualnog nasilja i procesuirati počinitelje ovog kaznenog djela. </p><p>Godine 2015. odlučeno je da se 18. studenoga obilježava kao Europski dan zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja.<br/> "Bez sumnje, prisiljavanje djece da proizvode takve seksualne slike ili videozapise trebala bi biti kriminalizirano", ističe Pejčinović Burić.</p><h2>Djeca su zbog pandemije sklonija igrama na mreži nego ranije</h2><p>Dodaje kako djeca nisu svjesna opasnosti kojima su izlažu i lako padaju u zamku internetskih prijestupnika koji od svojih žrtava traže da postave više slika ili videozapisa.</p><p>Opasnost je još veća u okolnostima 'lockdowna' zbog pandemije koronovirusa.</p><p>"Zatvaranje zbog covida 19 povećava rizik jer su djeca sklonija igrama i razgovorima na mreži nego ranije. To internetskim prijestupnicima daje više mogućnosti za krađu identiteta putem elektronske pošte ili neželjenih kontakata na društvenim mrežama", kaže glavna tajnica Vijeća Europe.</p><p>Što se tiče situacije kada djeca razmjenjuju selfije za privatnu uporabu, Pejčinović Burić smatra da se tu treba izbjeći kriminaliziranje. Umjesto toga, djeci bi trebale pomagati specijalizirane agencije i nevladine organizacije.</p><p>Opasnost je stvarna i treba je riješiti. Odbor Lanzarote radi na sveobuhvatnim preporukama za rješavanje složenih izazova koje predstavljaju seksualne slike i/ili videozapisi koje stvaraju djeca, a temelje se na praćenju diljem Europe, podacima nevladinih organizacija i od same djece", rekla je Pejčinović Burić.</p>