Pejdžeri i ‘voki-tokiji’ ubili su 26 ljudi: 'Mossad na jednak način ubija posljednjih 50 godina...'

Za eksplozije dojavljivača (pejdžera) koji su gotovo istodobno u utorak eksplodirali diljem Libanona i u Siriji te ubili najmanje 12 ljudi, uključujući dvoje djece, te ranili njih nekoliko tisuća, među kojima je velik dio pripadnika militantnog libanonskog pokreta Hezbolah, koji ima podršku Teherana, stoji Izrael, odnosno, kako procjenjuju mnogi, njihova obavještajna služba Mossad.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Pejdžere detonirali ranije jer su se bojali da su otkriveni? Dvoje djece ubijeno, ranili 2800 ljudi! | Video: 24sata Video

Točno u 15.30 sati u Libanonu su "beeperi" primili poruku koja je izgledala kao da dolazi od vodstva Hezbolaha, rekla su dva dužnosnika za NY Times. Umjesto toga, poruka je aktivirala eksploziv. Libanonski ministar zdravstva potvrdio je državnim medijima da je najmanje 12 ljudi poginulo.

Hezbolah i libanonska vlada okrivili su vrlo brzo nakon eksplozija Izrael za ono što se smatra sofisticiranim napadom na daljinu.

Mossad je išao u korak s tehnologijom - Hamasove i Hezbolahove teroriste već 50 godina ubijaju na isti način. Točnije, od 1972. uspijevaju podmetnuti eksploziv u njihove kućne telefone, na mobitele su prešli još '90-ih, a sad i na pejdžere. Naime, na stariju tehnologiju "beepera" nakon napada 7. listopada prošle godine prešle su tisuće pripadnika Hezbolaha, prema naputku vodstva koje živi u strahu da im Izrael špijunira mobitele.

U stanu 33-godišnjeg Mahmouda Hamsharija ujutro 8. prosinca 1972. zazvonio je telefon i predstavnik Palestinske oslobodilačke organizacije u Parizu podignuo je slušalicu. Uslijedila je razorna eksplozija i Hamshari je teško ranjen. Izraelci su imali informaciju da je on šef pariškog ogranka terorističke skupine Crni rujan, koja je izvela napad na Olimpijskim igrama u Münchenu u studenom 1972. ubivši 11 izraelskih sportaša i trenera.

Mossad je Hamshariju najprije podmetnuo svojeg čovjeka, koji se predstavio kao talijanski novinar. Dok je on obavljao intervju s Hamsharijem, u njegov dom provalili su izraelski obavještajci i podmetnuli repliku kućnog telefona, s ugrađenom eksplozivnom napravom. Ujutro 8. prosinca 1972. na daljinsko upravljanje aktivirali su eksploziv i Hamshari je izmasakriran - ostao je bez noge i mjesec dana kasnije preminuo je u bolnici.

Zvali su ga Inženjer. Yahya 'Ayyash bio je jedan od vođa Hamasa '90-ih i sumnjalo se da je on usavršio i organizirao do u detalje napade palestinskih bombaša samoubojica. Na njegovu mobitelu, tadašnjemu modelu Motorola Alpha, ekran je pokazao da ga zove otac i Inženjer se javio. No u mobitel su izraelski operativci Shin Beta podmetnuli 50 grama eksploziva, dovoljno da ga raznese.

Za Mossad i Shin Bet slučajevi se smatraju primjerima iz udžbenika. Telefoni su izraelskim službama služili u nekoliko ključnih svrha: praćenje i nadziranje mete prije atentata; identificiranje i potvrđivanje identiteta mete tijekom atentata i, konačno, omogućivši korištenje malih eksplozivnih punjenja koja su u svakom slučaju ubila samo Ayyasha i Hamsharija, pisao je Financial Times.

Na sličan način Izrael je krajem srpnja ove godine, i to na neprijateljskom, iranskom teritoriju, usred Teherana, ubio Ismaila Hanijeha, dugogodišnjeg političkog vođu Hamasa i njegova tjelohranitelja.

Vođa Hezbolaha Hassan Nasrallah uputio je nakon 7. listopada javnu molbu da se njegovi operativci odreknu pametnih telefona.

Bez mogućnosti GPS-a, mikrofona ili kamera i s vrlo ograničenim emitiranjem teksta, "beeperi" - barem u teoriji - imaju manje "napadne površine" od pametnih telefona, što bi ih trebalo činiti težima za hakiranje.

No pejdžeri koje koristi militantna skupina Hezbolah eksplodirali su gotovo istodobno u utorak u Libanonu i Siriji, ubivši najmanje 12 osoba, uključujući dvoje djece.

I u srijedu su se čule nove eksplozije. BBC piše da su eksplodirali ‘voki-tokiji’ na sprovodu ljudi koji su poginuli dan ranije. Poginulo je 14 ljudi, a eksplozije su ranile desetke ljudi, uključujući ožalošćene na sprovodu, izvijestili su svjedoci i sigurnosni izvori.