<p>Kineski konzorcij <strong>CRBC</strong>, koji radi na <strong>Pelješkome mostu</strong>, ovaj tjedan je trebao ronioca. Jedan od pilota zapeo je u tvrdoj vapnenačkoj stijeni, a kako uobičajeno oslobađanje pilota pneumatskim čekićem nije dalo rezultata, stijena će se minirati.</p><p>Riječ je o dubini od oko 100 metara ispod mora, a ronioci će nakon miniranja sve stijene i mulj ručno iznositi. Očekuje se da će sve biti gotovo idući tjedan.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Radovi na Pelješkom mostu</strong></p><p>Što se događa na gradilištu stanovnici <strong>Komarne</strong> i dalje znatiželjno prate, ali sad već po inerciji. Naučili su se na suživot s gradilištem, povremenom bukom i novim obrisima koje poprima ne samo most, nego i njihovo mjesto.</p><p>- Prvo sam mislio da će narušiti izgled ovoga kraja, ali ovaj most je zaista veličanstven - kažu nam u Komarni, u kojoj su neskriveno ponosni što će se iz njihova mjesta povezati Hrvatska. </p><p>Kako su se naviknuli na most, tako su se naviknuli i na radnike iz Kine kojih u Komarni i montažnom naselju kraj gradilišta ima oko 500.</p><p>Oni koji ne rade uvijek se ljubazno jave, ali nisu baš razgovorljivi, tek smo od jednog uspjeli dobiti kratku rečenicu da mu nedostaje obitelj.</p>