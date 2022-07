Pelješki most bit će svehrvatski tek kad jednog dana HDZ digne svoju šapu sa čitave Hrvatske

Koliko je Pelješki most važan za HDZ-ovce zorno je demonstrirao ministar Mario Banožić kad je onako baš džentlmenski izgurao kolegicu Mariju Vučković iz prvih redova, a time i iz povijesnog kadra.

A koliko se Pelješki most poistovjećuje s HDZ-om ne svjedoči samo činjenica da je u svoje tri predizborne kampanje triput zakapao kamene temeljce, već i da se predsjednik Zoran Milanović, okružen hadezevcima, osjećao kao na izbornoj konvenciji HDZ-a.

Ili kao na vlastitoj inauguraciji.

Već su Ivo Sanader i Jadranka Kosor uspjeli zgaditi Pelješki most hrvatskim građanima, i to do te mjere da je slavna punica obećala da će se baciti s njega ako ga ikada izgrade, a sada je i Andrej Plenković na najboljem putu da to ponovi sad kad već drugo ljeto pozira na njemu pod vatrometom. Lani kod spajanja, jučer kod otvaranja mosta.

Čak je i Kolinda Grabar Kitarović iskoristila sinoć priliku da izvede svoju točku sjedenja na mostu.

"Nadasve nadstranački"?

Istini za volju, premijer Andrej Plenković pokušao je u svom govoru biti korektan, apostrofirajući projekt koji je "uistinu državni, strateški, svehrvatski i nadasve nadstranački".

Samo, kako Pelješki most, koji je dosad promovirao kao ekskluzivno stranački, uopće može biti svehrvatski u državi u kojoj je gotovo sve HDZ-ovo?

Od hrvatstva, domoljublja, Domovinskog rata, branitelja, Vukovara i Oluje, preko pokorenih institucija, politiziranih sudova i pravosuđa, pa sve do epidemioloških mjera i nogometne reprezentacije.

HDZ-ova šapa

Sve je to HDZ stavio pod svoje, izjednačio sa svojim stranačkim bedžom, koristio za stranačke interese ili naprosto uzurpirao i okupirao.

HDZ je stavio šapu na čitavu Hrvatsku, pa kako onda može Pelješki most ostati pošteđen?

Koliko će to biti teško ostvariti svjedočila je i sinoćnja reakcija Siniše Hajdaša Dončića, bivšeg SDP-ova ministra prometa, u izjavi za 24 sata kad je komentirao tvrdnje da je SDP bio protiv Pelješkog mosta. "Tko vam je to rekao", odbrusio je Hajdaš Dončić, "to su laži HDZ-ovih medija".

I to je dogma: HDZ je forsirao Pelješki most, SDP je bio protiv.

Barba Luka

Iako je upravo SDP-ov župan dubrovačko-neretvanski Ivan Šprlje svojedobno kampanju za lokalne izbore vodio na projektu Pelješkog mosta. Pa HDZ svejedno tvrdi kako je njihov Luka Bebić prvi na svojoj terasi sanjao taj upravo dosanjani san.

Nema, dakle, šanse da HDZ digne svoju šapu s Pelješkog mosta, što god Plenković sinoć izgovorio.

HDZ svojata sve nacionalne ikone, simbole, institucije, ostvarenja (osim autocesta prema Splitu i Rijeci koje nikada ne spominje), svojata sve društvene skupine, sportske i kulturne uspjehe, hrvatsko nebo i hrvatsko more i hrvatske livade. Pa će tako biti i s Pelješkim mostom.

Samo čekajte prve sljedeće izbore.

Ili samo pogledajte Banožićevo proguravanje.

Pelješki most bit će "svehrvatski" onda kad cijela Hrvatska, domaća i iseljena, više ne bude HDZ-ova.

