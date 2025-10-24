Obavijesti

News

Komentari 0
SIMPOZIJ U ZAGREBU

Pelješki most i nova poglavlja suradnje Kine i srednje Europe

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Pelješki most i nova poglavlja suradnje Kine i srednje Europe
5
Foto: LI XUEJUN

Sudionici su raspravljali o gospodarskoj suradnji, ulozi think tankova i jačanju odnosa Kine i EU-a te predložili nove modele partnerstva.

U Zagrebu je 21. listopada održan 11. visoki simpozij think tankova Kine i zemalja srednje i istočne Europe (China-CEEC), u organizaciji Kineske akademije društvenih znanosti (CASS) i Tajništva za suradnju između Kine i zemalja SIE pri kineskom Ministarstvu vanjskih poslova. Ovogodišnja tema bila je “Svijet na raskrižju: Suradnja Kine i zemalja SIE”.

Glavni tajnik CASS-a Zhao Zhimin istaknuo je kako se ove godine obilježava 50. godišnjica uspostave diplomatskih odnosa između Kine i Europe. Podsjetio je da su odnosi tijekom desetljeća pokazali otpornost i duboku povezanost te naglasio važnost zemalja srednje i istočne Europe kao aktivnih promicatelja suradnje. Od pokretanja mehanizma China-CEEC 2012. postignuti su značajni rezultati u gospodarskim, infrastrukturnim i kulturnim projektima. Zhao je pozvao think tankove da prodube razmjenu ideja i doprinesu provedbi globalnih inicijativa kineskog predsjednika Xi Jinpinga, osobito onih usmjerenih na pravednije globalno upravljanje.

Foto: LI XUEJUN

Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović naglasio je kako je suradnja u okviru ovog mehanizma vrijedna dopuna Inicijativi Pojas i put te podsjetio na Pelješki most kao simbol uspješne hrvatsko-kineske suradnje. Predložio je daljnje jačanje partnerstva u zelenim i digitalnim sektorima te širenje kulturnih veza.

Bivši rumunjski predsjednik Emil Constantinescu podsjetio je na dugu povijest prijateljskih odnosa Rumunjske i Kine te istaknuo važnost “Civilizacijskog Puta svile” u jačanju kulturne povezanosti naroda.

Kineski veleposlanik u Hrvatskoj Qi Qianjin izjavio je da su odnosi dviju zemalja primjer praktične suradnje koja nadilazi geografske udaljenosti. Kina, rekao je, ostaje predana načelima jednakosti i zajedničke koristi te želi dodatno produbiti povjerenje i pretvoriti ga u konkretne projekte.

Posebni predstavnik za suradnju s CEE zemljama Chen Guoyou naglasio je kako je mehanizam suradnje tijekom 13 godina postigao vidljive rezultate i dao vrijedan doprinos razvoju odnosa između Kine, regije i Europske unije. Kina, dodao je, želi kroz multilateralne platforme pridonijeti pravednijem globalnom sustavu upravljanja.

Foto: LI XUEJUN

Ravnatelj Instituta za europske studije CASS-a Feng Zhongping upozorio je na rast globalnih izazova i potrebu zajedničkog odgovora Europe i Kine u okviru multilateralizma i Ujedinjenih naroda. Zamjenik ravnatelja Instituta za ekonomiju CASS-a Song Hong upozorio je na rizike protekcionizma i istaknuo da bi Kina i Europa trebale zajednički braniti slobodnu trgovinu i reformirati sustav multilateralne trgovine.

Dekan Zagrebačke škole ekonomije i managementa Mato Njavro poručio je da su klimatske promjene i upravljanje umjetnom inteligencijom globalna pitanja koja zahtijevaju suradnju te da povlačenje SAD-a iz međunarodnih sporazuma otvara prostor za produbljenje odnosa EU-a i Kine.

Na konferenciji je sudjelovalo više od stotinu predstavnika vlada, znanstvenih instituta, gospodarstva i medija iz 17 europskih zemalja. Sudionici su raspravljali o gospodarskoj suradnji, ulozi think tankova i jačanju odnosa Kine i EU-a te predložili nove modele partnerstva.

Skup su organizirali Institut za europske studije pri CASS-u, Veleposlanstvo NR Kine u Hrvatskoj i Zagrebačka škola ekonomije i managementa, uz suorganizaciju Instituta Kina-CEE i Mreže za razmjenu i suradnju think tankova Kina-CEEC.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vrapče potresa ubojstvo Đurđice (42). Susjedi: 'U šoku smo...' Kuma: 'Bile smo bliske, užas...'
OGLASILA SE I POLICIJA

Vrapče potresa ubojstvo Đurđice (42). Susjedi: 'U šoku smo...' Kuma: 'Bile smo bliske, užas...'

Cijela je situacija užasna, Đurđice više nema, a i dijete je u istom danu ostalo bez roditelja, kaže kuma ubijene Đurđice...
STRAVA U ZAGREBU Ubio ženu pa sebe. Tijelo joj našli u šikari
UŽAS U ZAGREBU

STRAVA U ZAGREBU Ubio ženu pa sebe. Tijelo joj našli u šikari

Pretragom stana pronađen je papirić na kojem je bilo navedeno selo na području Strmca Odranskog. Na tu lokaciju se potom zaputila policija.
Strašno nevrijeme pogodilo je Zagreb, jak vjetar čupao stabla: 'Oštećeno je i nekoliko auta'
KAOS U METROPOLI

Strašno nevrijeme pogodilo je Zagreb, jak vjetar čupao stabla: 'Oštećeno je i nekoliko auta'

Jak vjetar praćen kišom noćas je pogodio i zagrebačko područje. U Dubravi je bilo srušenih stabala, poplavila je Dankovečka. Vjetar je rušio stabla i na Volovčici. Nevrijeme je poharalo i druge dijelove države

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025