Pelješki most i nova poglavlja suradnje Kine i srednje Europe

U Zagrebu je 21. listopada održan 11. visoki simpozij think tankova Kine i zemalja srednje i istočne Europe (China-CEEC), u organizaciji Kineske akademije društvenih znanosti (CASS) i Tajništva za suradnju između Kine i zemalja SIE pri kineskom Ministarstvu vanjskih poslova. Ovogodišnja tema bila je “Svijet na raskrižju: Suradnja Kine i zemalja SIE”.

Glavni tajnik CASS-a Zhao Zhimin istaknuo je kako se ove godine obilježava 50. godišnjica uspostave diplomatskih odnosa između Kine i Europe. Podsjetio je da su odnosi tijekom desetljeća pokazali otpornost i duboku povezanost te naglasio važnost zemalja srednje i istočne Europe kao aktivnih promicatelja suradnje. Od pokretanja mehanizma China-CEEC 2012. postignuti su značajni rezultati u gospodarskim, infrastrukturnim i kulturnim projektima. Zhao je pozvao think tankove da prodube razmjenu ideja i doprinesu provedbi globalnih inicijativa kineskog predsjednika Xi Jinpinga, osobito onih usmjerenih na pravednije globalno upravljanje.

Foto: LI XUEJUN

Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović naglasio je kako je suradnja u okviru ovog mehanizma vrijedna dopuna Inicijativi Pojas i put te podsjetio na Pelješki most kao simbol uspješne hrvatsko-kineske suradnje. Predložio je daljnje jačanje partnerstva u zelenim i digitalnim sektorima te širenje kulturnih veza.

Bivši rumunjski predsjednik Emil Constantinescu podsjetio je na dugu povijest prijateljskih odnosa Rumunjske i Kine te istaknuo važnost “Civilizacijskog Puta svile” u jačanju kulturne povezanosti naroda.

Kineski veleposlanik u Hrvatskoj Qi Qianjin izjavio je da su odnosi dviju zemalja primjer praktične suradnje koja nadilazi geografske udaljenosti. Kina, rekao je, ostaje predana načelima jednakosti i zajedničke koristi te želi dodatno produbiti povjerenje i pretvoriti ga u konkretne projekte.

Posebni predstavnik za suradnju s CEE zemljama Chen Guoyou naglasio je kako je mehanizam suradnje tijekom 13 godina postigao vidljive rezultate i dao vrijedan doprinos razvoju odnosa između Kine, regije i Europske unije. Kina, dodao je, želi kroz multilateralne platforme pridonijeti pravednijem globalnom sustavu upravljanja.

Foto: LI XUEJUN

Ravnatelj Instituta za europske studije CASS-a Feng Zhongping upozorio je na rast globalnih izazova i potrebu zajedničkog odgovora Europe i Kine u okviru multilateralizma i Ujedinjenih naroda. Zamjenik ravnatelja Instituta za ekonomiju CASS-a Song Hong upozorio je na rizike protekcionizma i istaknuo da bi Kina i Europa trebale zajednički braniti slobodnu trgovinu i reformirati sustav multilateralne trgovine.

Dekan Zagrebačke škole ekonomije i managementa Mato Njavro poručio je da su klimatske promjene i upravljanje umjetnom inteligencijom globalna pitanja koja zahtijevaju suradnju te da povlačenje SAD-a iz međunarodnih sporazuma otvara prostor za produbljenje odnosa EU-a i Kine.

Na konferenciji je sudjelovalo više od stotinu predstavnika vlada, znanstvenih instituta, gospodarstva i medija iz 17 europskih zemalja. Sudionici su raspravljali o gospodarskoj suradnji, ulozi think tankova i jačanju odnosa Kine i EU-a te predložili nove modele partnerstva.

Skup su organizirali Institut za europske studije pri CASS-u, Veleposlanstvo NR Kine u Hrvatskoj i Zagrebačka škola ekonomije i managementa, uz suorganizaciju Instituta Kina-CEE i Mreže za razmjenu i suradnju think tankova Kina-CEEC.