'Pelješki most je svehrvatski'

A potpredsjednik Vlade Oleg Butković ustvrdio je da je to jedan od najljepših mostova u Europi.

"Večeras svjedočimo ostvarenju hrvatskog sna. Hrvatska je jedinstven teritorij spojen nakon stoljeća ovim monumentalnim mostom", kazao je župan.

Rekao je da je od lutanja kojih je bilo, Pelješki most, s modernom cestom do Stona, izgrađen zahvaljujući upornošću njegove županije te odlučnošću i znanjem aktualne hrvatske Vlade.

Zahvalio je Vladi Andreja Plenkovića, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i potpredsjedniku Vlade Olegu Butkoviću, Hrvatskim cestama i predsjedniku njihove Uprave Josipu Škoriću, braniteljima i svima koji su pridonijeli ostvarenju povijesnog projekta.

Zahvalio je i EK na sufinanciranju izgradnje Mosta, kao i projektantu i izvođačima radova.

"Pelješki most nije samo infrastrukturni projekt koji povezuje teritorij, nego je to i poticaj daljnjem gospodarskom razvoju, što znači višu kvalitetu življenja naših ljudi, pretpostavka je ujednačenog razvoja županije", kazao je Dobroslavić dodavši da Pelješki most znači i veću sigurnost hrvatskog juga.

Najavio je da s Vladom idu u daljnje povezivanje krajnjega juga, brzinskim cestama i autocestom do Dubrovnika.

Butković: Jedan od najljepših mostova u Europi

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković rekao je da je Pelješki most jedan od najljepših mostova u Europi te da će njegovo današnje otvaranje ostati zlatnim slovima upisano u suvremenu povijest Hrvatske.

Dotaknuo se i njegovog gospodarskog, prometnog i nacionalnog značenja, kazavši da će most skratiti vrijeme putovanja, olakšati svakodnevni život i donijeti mnogobrojne dobrobiti u gospodarskom i svakom drugom smislu.

"Pelješki most značit će okretanje jedne nove stranice u životu cijelog Dubrovačko-neretvanskog kraja, a pravi značaj njegove izgradnje tek će se vidjeti u vremenu koje dolazi", rekao je potpredsjednik Vlade.

Istaknuo je kako su prije gotovo deset godina stotine ljudi stajali na istom mjestu na brodicama i barkama s konopom u rukama, simbolično spojivši dvije obale, Brijestu i Komarnu. Danas je to povezano veličanstvenom konstrukcijom, naveo je. Zahvalio je svima koji su u most utkali dio sebe.

Škorić: Ogledni primjer što se postiže snagom zajedništva

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić ocijenio je da je ta kompanija dobila jedinstvenu priliku provesti realizaciju projekta kojim se ispisuje hrvatska povijest.

"Velebna građevina iza mene ogledni je primjer onoga što se postiže snagom zajedništva", naglasio je Škorić,

dodavši da se obraća u svoje, i u ime svih onih koji su četiri godine rasli, budili se i lijegali s tim projektom, dajući svoj maksimum.

Svečanost otvorenja Pelješkog mosta, kojim je spojen jug Hrvatske s ostatkom države, održava se u Komarni, uz nazočnost državnoga vrha, ministara, saborskih zastupnika, drugih uzvanika i brojnih građana.

