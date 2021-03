Na gradilištu Pelješkog mosta do kraja veljače postavljeno je 49 od ukupno 165 segmenata čelične rasponske konstrukcije. Sredinom veljače je između morskog stupnog mjesta S3 i kopnenog S2 postavljen segment ukupne duljine 52 metra i težak 581 tonu, navodi dnevnik.

Do kraja proteklog mjeseca, prema podacima Hrvatskih cesta, na Pelješkom mostu zabijeni su i betonirani svi čelični piloti te završeni svi radovi na izradi naglavnica, stupova i pilona. Stupovi su visoki od 38 do 54 metra, a piloni na šest središnjih stupova visoki su 40 metara.

Na mostu je u tijeku montaža i zavarivanje segmenata čelične rasponske konstrukcije, ugradnja kosih zatega, a izvode se i zemljani radovi na pristupnoj cesti mostu.

U Hrvatskim cestama dnevnik doznaje da je, prema dinamičkom planu izvođača radova, China Road and Bridge Corporation (CRBC), završetak ugradnje posljednjeg segmenta predviđen do početka listopada ove godine. A to znači da će Hrvatska za nešto više od pola godine napokon biti spojena.

Radovi na mostu tada ipak neće biti gotovi, oni završni potrajat će do kraja godine. Postavljanje zadnjeg segmenta imat će simbolično značenje za Hrvatsku. Spajanje kopna s Pelješcom trebalo se dogoditi nekoliko mjeseci prije, ali je zbog koronske krize dinamika radova na gradilištu poremećena. No Kinezi su dosad ipak obavili 65 posto posla na mostu, odnosno trenutačna realizacija na tom projektu iznosi 1,3 milijarde kuna, od ukupno 2,08 milijardi koliko je ugovoreno.

Prema podacima HC-a, zadnja dva broda sa segmentima iz Kine trebala bi doći na gradilište otprilike 21. travnja i 17. svibnja, donosi Večernji list.