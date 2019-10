Pelosi na Trumpov novi potez oko istrage: Niste iznad zakona

Predsjednica Zastupničkog doma Kongresa SAD-a Nancy Pelosi rekla je u utorak kako će predsjednik Donald Trump "biti odgovoran" nakon što je Bijela kuća izvijestila da će odbiti suradnju u istrazi o opozivu koju su demokrati pokrenuli u Zastupničkom domu Kongresa SAD-a.

.@realDonaldTrump, you are not above the law. You will be held accountable. #TruthExposed https://t.co/elMCHdLYlK