Penava: Mi smo monolitni što se tiče vladajuće koalicije. Ima pokušaja spinanja i razbijanja...

Predsjednik DP-a Ivan Penava poručio je u petak, upitan ostaju li u vladajućoj koaliciji na nacionalnoj razini ako HDZ da podršku novom gradonačelniku Vukovara Marijanu Pavličeku (Suverenisti) za većinu u Gradskom vijeću, kako nema razloga sumnjati da neće ostati kompaktni i u naredno vrijeme.

"Zbrajajući rezultate koje smo ostvarili, imamo razloga za umjereni optimizam - gledajući broj mandata, DP je ostao treća snaga u RH s osvojenih 111 vijećnika, a i u većini županijskih skupština i Gradu Zagrebu imamo svoje predstavnike. Ova brojka je nešto više od svih kolega na desnom političkom spektru, koji često pokušavaju prezentirati se da su jači od DP-a i da je DP pred nekakvim krahom, ali i od, ako izuzmemo HDZ i SDP, svake druge političke snage", ocijenio je Penava sumirajući rezultate završenih lokalnih izbora.

Zadovoljan je radom organizacija u Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj, Splitsko-dalmatinskoj županiji i Gradu Zagrebu.

S obzirom da su dio vladajuće većine na nacionalnoj razini, rezultatom su zadovoljni, dodao je i istaknuo kako su svjesni da su ulaskom u vlast dio simpatizera izgubili, ali i da očekuju kako će kvalitetnim radom ostati treća politička opcija u državi.

Kao pozitivno je naveo samostalno osvajanje po prvi puta jedne jedinice lokalne samouprave, a to je Grad Otok, a kao negativno gubitak Grada Vukovara u kojem se on nije ponovno kandidirao za gradonačelnika, a gdje je DP-ovog kandidata Domagoja Bilića pobijedio Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti). Ponovio je kako je Pavliček gradonačelnikom postao uz pomoć SDSS-a.

"Uz čestitku Pavličeku, moram jasno istaknuti da smo te izbore izgubili zbog dogovora koje su imali Suverenisti, SDSS i DOMiNO. Gubitak DP-a se dogodio, ponajprije, u režiji, kako je gospođa (Dragana) Jeckov (SDSS, op.a) i rekla, osvete prema DP-u zbog inzistiranja da SDSS ne može biti dio Vlade, kao i zbog Zakona o grobljima do financiranja Novosti. Dok u drugom krugu Demokratski savez Srba nije imao niti jednog promatrača, zajedničko vijeće općina, odnosno SDSS, imao ih je 36 jer su bili zainteresirani izvesti svoju vojsku van i dati podršku Pavličeku, o čemu svjedoče i SMS poruke koje smo dobili", rekao je.

Legitiman potez, ali imam to potrebu jasno potvrditi javnosti da znaju o čemu se radi, naglasio je.

Upitan je li mu ovo posljednja konferencija za medije u Saboru, obzirom na raniji dogovor s HDZ-om da će postati potpredsjednikom Vlade nakon lokalnih izbora, Penava je kazao da razgovara s premijerom Andrejem Plenkovićem, ali i ostatkom koalicije, o svim pitanjima pa tako i o tome.

"Sve su opcije na stolu, važemo još koje su solucije najbolje, čim budemo imali zaključak, izvijestit ćemo vas", rekao je.

Na pitanje što se čeka s njegovim odlaskom u Vladu obzirom da je to dogovoreno još nakon parlamentarnih izbora i utječe li na to gubitak izbora u Vukovaru, predsjednik DP-a poručio je kako će do ljetne stanke Sabora (15. srpnja, op.a) ta situacija biti riješena.

Gledajući retrospektivno, nije mu žao što se nije kandidirao za novi mandat na čelu Vukovara jer, kazao je, nakon tri mandata i 11 godina te energije više nema.

Ako vukovarski HDZ podrži većinu Pavličeka u Gradskom vijeću, novinari su ga upitali hoće li to imati reperkusije na ostanak DP-a u vladajućoj koaliciji na nacionalnoj razini, na što je Penava odgovorio da "nema razloga sumnjati da nećemo ostati kompaktni i u dogovoru sve ovo vrijeme".

"Mi smo monolitni što se tiče vladajuće koalicije. Ima svakakvih pokušaja razbijanja, spinanja, no u kontekstu tog pitanja mi imamo vrlo dobru suradnju i nemam razloga sumnjati da nećemo ostati kompaktni i u dogovoru sve ovo vrijeme. Vodit ćemo interesa o samom Gradu Vukovaru i njegovih građana, ali jednako tako i o razini nacionalne vlasti, odnosno ne ugrožavati tu koaliciju i te odnose ni na koji način", kazao je.

To su hipotetska pitanja, postoji niz varijanti i podvarijanti, nastupamo zajedno, pričamo zajedno, cijele izbore smo odradili zajedno, dodao je.

"Raskola nema, ta priča ide dalje. Očekivali smo pobjedu, moramo uvažiti realnost kakva je, ali očekujemo dogovor i nastavak ovakvog ponašanja kakvog smo demonstrirali u prethodnim mjesecima", poručio je.