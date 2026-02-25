Penavi je Dabrino pjevanje ustaškom poglavniku nestašluk: 'Nije to stav stranke. DP ostaje'

"To je nestašluk, a ne stav Domovinskog pokreta", rekao je u srijedu prije koalicijskog sastanaka predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava komentirajući spornu snimku DP-ovog zastupnika Josipa Dabre gdje veliča ustaškog poglavnika, naglasivši da Domovinski pokret ostaje u koaliciji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 16:51 Zagreb: Izjave uoči sastanka parlamentarne većine | Video: Luka Safundžić/24sata

"Definitivno smo na tragu toga da je to nestašluk. Niti je to naša ideologija, niti ćemo glorificirati tu ideologiju", rekao je Penava te dodao da očekuje od svih članova stranke, osobito saborskih zastupnika, da "drže programsku svjetonazorsku liniju Domovinskog pokreta".

Penava je potvrdio da Domovinski pokret neće biti faktor destabilizacije Vlade.

"Ostajemo u koaliciji, nema podjela, nema Dabro je jedno, Ćipe drugo… Nastavljamo dalje, ozbiljan je put pred nama“, kazao je predsjednik DP-a naglašavajući da je fokus stranke na "važnim temama" za Republiku Hrvatsku.

"Mislim da živimo u paralelnim svjetovima gdje je u jednom dozvoljeno sve po pitanju komunizma, a s druge strane nije dozvoljeno pjevanje na pokladama".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:55 Zagreb: Milorad Pupovac stigao na sastanak parlamentarne većine | Video: 24sata/Luka Safundžić/Pixsell

O inicijativi DP-a da se zakonski zabrane komunistički simboli, koju je premijer odbacio, Penava je rekao da će se kroz rad saborskog povjerenstva rasvijetliti zločini svih totalitarnih režima i odati poštovanje prema žrtvama.

"Bit će nam drago odgovarati na upite jer će nam biti potrebna i vaša pomoć kako bismo otkrili tu vrlo crnu stranu hrvatske povijesti", kazao je.

Zaključio je da su prioriteti Domovinskog pokreta čuvanje vrijednosti Domovinskog rata, jačanje demokracije i jasno razlikovanje od svih totalitarnih ideologija te pozvao medije i javnost da "prepoznaju razliku" između, kako je rekao, nespretnih nestašluka pojedinaca i službenih stavova stranke.

Predsjednik HSLS‑a Dario Hrebak ranije je oštro reagirao na snimku saborskog zastupnika Josipa Dabre koji spominje grob ustaškog poglavnika, najavljujući da bi njegova stranka mogla napustiti koaliciju zbog takvih istupa koje smatra neprihvatljivim.

Hrebak je istaknuo da HSLS ne može sjediti za istim stolom s osobama koje glorificiraju ustaštvo i da očekuje odgovornost koalicijskih partnera.