Obavijesti

News

Komentari 4
MA NARAVNO

Penavi je Dabrino pjevanje ustaškom poglavniku nestašluk: 'Nije to stav stranke. DP ostaje'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Penavi je Dabrino pjevanje ustaškom poglavniku nestašluk: 'Nije to stav stranke. DP ostaje'
Zagreb: Ivan Penava i Stipo Mlinarić dolaze na sastanak parlamentarne većine | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Definitivno smo na tragu toga da je to nestašluk. Niti je to naša ideologija, niti ćemo glorificirati tu ideologiju", rekao je Penava te dodao da očekuje od svih članova stranke, osobito saborskih zastupnika, da "drže programsku svjetonazorsku liniju Domovinskog pokreta

Admiral

"To je nestašluk, a ne stav Domovinskog pokreta", rekao je u srijedu prije koalicijskog sastanaka predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava komentirajući spornu snimku DP-ovog zastupnika Josipa Dabre gdje veliča ustaškog poglavnika, naglasivši da Domovinski pokret ostaje u koaliciji. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zagreb: Izjave uoči sastanka parlamentarne većine 16:51
Zagreb: Izjave uoči sastanka parlamentarne većine | Video: Luka Safundžić/24sata

"Definitivno smo na tragu toga da je to nestašluk. Niti je to naša ideologija, niti ćemo glorificirati tu ideologiju", rekao je Penava te dodao da očekuje od svih članova stranke, osobito saborskih zastupnika, da "drže programsku svjetonazorsku liniju Domovinskog pokreta". 

Penava je potvrdio da Domovinski pokret neće biti faktor destabilizacije Vlade.

"Ostajemo u koaliciji, nema podjela, nema Dabro je jedno, Ćipe drugo… Nastavljamo dalje, ozbiljan je put pred nama“, kazao je predsjednik DP-a naglašavajući da je fokus stranke na "važnim temama" za Republiku Hrvatsku.

"Mislim da živimo u paralelnim svjetovima gdje je u jednom dozvoljeno sve po pitanju komunizma, a s druge strane nije dozvoljeno pjevanje na pokladama".

SUSRET NA CVJETNOM FOTO Teške priče: Josip Dabro i Penava u ozbiljnom razgovoru
FOTO Teške priče: Josip Dabro i Penava u ozbiljnom razgovoru

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zagreb: Milorad Pupovac stigao na sastanak parlamentarne većine 01:55
Zagreb: Milorad Pupovac stigao na sastanak parlamentarne većine | Video: 24sata/Luka Safundžić/Pixsell

O inicijativi DP-a da se zakonski zabrane komunistički simboli, koju je premijer odbacio, Penava je rekao da će se kroz rad saborskog povjerenstva rasvijetliti zločini svih totalitarnih režima i odati poštovanje prema žrtvama.

"Bit će nam drago odgovarati na upite jer će nam biti potrebna i vaša pomoć kako bismo otkrili tu vrlo crnu stranu hrvatske povijesti", kazao je.

Zaključio je da su prioriteti Domovinskog pokreta čuvanje vrijednosti Domovinskog rata, jačanje demokracije i jasno razlikovanje od svih totalitarnih ideologija te pozvao medije i javnost da "prepoznaju razliku" između, kako je rekao, nespretnih nestašluka pojedinaca i službenih stavova stranke.

Predsjednik HSLS‑a Dario Hrebak ranije je oštro reagirao na snimku saborskog zastupnika Josipa Dabre koji spominje grob ustaškog poglavnika, najavljujući da bi njegova stranka mogla napustiti koaliciju zbog takvih istupa koje smatra neprihvatljivim.

Hrebak je istaknuo da HSLS ne može sjediti za istim stolom s osobama koje glorificiraju ustaštvo i da očekuje odgovornost koalicijskih partnera.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Provjerite Eurojackpot rezultate
GLAVNI DOBITAK RASTE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Najbliže glavnoj nagradi bilo je pet dobitnih listića s kombinacijom 5+1, a svaki od tih sretnih dobitnika osvojio je 348.925,10 eura.
Trump: Ovo je zlatno doba Amerike. Iran može gađati Europu svojim raketama
STANJE NACIJE

Trump: Ovo je zlatno doba Amerike. Iran može gađati Europu svojim raketama

Trump je ustvrdio da je SAD danas u svijetu „poštovan možda kao nikad prije” te da „toliko pobjeđuje” da „više ne zna što činiti s tim
Izglasala Skupština, Tomašević može tužiti Vladu zbog dočeka: 'Ponižen je, puca u prazno...'
ŽESTOKA SVAĐA

Izglasala Skupština, Tomašević može tužiti Vladu zbog dočeka: 'Ponižen je, puca u prazno...'

Grad Zagreb odbio je dati dozvolu za doček rukometaša zbog najavljenog nastupa pjevača Marka Perkovića Thompsona, nakon čega je organizaciju preuzela Vlada, a Tomašević je ustvrdio da to nije smjela učiniti bez dozvole Grada

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026