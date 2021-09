Za dva tjedna u Hrvatskoj popis stanovništva. Na teren kreće osam tisuća popisivača i više od 1100 kontrolora. Novost za razliku od popisa prije deset godina su kazne ljudima koje odbiju potpisivanje, a one se kreću do pet tisuća kuna.

I dok traju užurbane pripreme i edukacija popisivača, Srpsko narodno vijeće pokrenulo je medijsku kampanju “Ne budi samo Srbin, budi e-Srbin” kojom pozivaju svoje sunarodnjake da se uključe u popis putem interneta.

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava komentirao je za RTL kako je moguće manipulirati popisom stanovništva s obzirom da etnička slika ne odgovara pravom stanju u Vukovaru od zadnjeg popisa.

- Mogućnosti manipulacije u svekolike. Ono što smo čuli od popisivača na terenu koji su radili 2011., od toga da su bile dovoljne osobne iskaznice ljudi, da jena osoba preda za njih 10 pa do slučajeva kada ni to nije bilo potrebno. Navodili smo primjere nepostojećih adresa, nepostojećih kućnih brojeva. Kada netko želi manipulirati popisom stanovništva on će to napraviti, poglavito kada imamo praksu kao u Hrvatskoj gdje su zakonom propisani zaštitni mehanizmi ali se njima nitko ne koristi. Prekršajne kazne predviđene za lažno davanja podataka nitko u posljednjih 10 godina nije platio - rekao je Penava.

- Ružno mi je vidjeti plakate... sad će netko reći da imam nešto protiv Srba, dapače, ne volim da se ikoga apostrofira. Zašto su kao Srbi kao manjina istaknuti u prvi plan i zna se da to radi SDSS. Ne volim raditi razliku između moj građana, građana Vukovara i građana RH. Ovo je obična statistička stvar, puka metodologija i tehnika je u pitanju, ne bi trebalo biti bitno tko vas popisuje, tko ste po nacionalnosti i kako se izjašnjavate s vjerske ili bilo koje druge osobe. Zašto moramo svjedočiti plakatima u Hrvatskoj. Zašto se ni jedna druga manjina ili većinski narod ne apostrofira nego uvijek jedni te isti. jasno je tko ima interes. Brojke su egzaktne. Pomnožite broj vijećnika, vijećničkih naknada, naknada koje stranke dobivaju temeljem vijećničkih, općinskih i županijskih mjesta u skupštinama i vijećima i lako ćete doći do matematike - komentirao je trenutno aktivnu kampanju "e-Srbin".

- U normalnim državama ovo ne bi trebala biti tema. Postoje interesne skupine kojima je u interesu manipulirati brojem i jasno da će iskoristiti mogućnost e-popisa da to naprave. Imam povjerenja u ljude iz Državnog zavoda za statistiku da će omogućiti uvid kontrolorima i u e-popise tako da na tragu građanske inicijative koja je najbolji pokazatelj koje je nepovjerenje prema institucijama kad se ljudi sami organiziraju i žele provjeriti tko živi u Vukovaru i našim gradovima i općinama, da ćemo zapravo uspjeti zajedničkim snagama izbjeći manipulaciju i doći do popisa stanovnika Grada Vukovara - osvrnuo se i na moguće manipulacije.

- Gdje su ljudi tu su i dobre i loše stvari, svađe i prijateljstva. Kao unutar svake kuće najbolje je prljavo rublje zadržati unutar kuće. Nije mi drago što su te stvari iznošene u javnost, što se javnost s tim zabavljala. Ne pozdravljam taj način rasprave i svađe ali vjerujem da će Domovinski pokret iz toga izaći jači, smoći skupiti snage i nastaviti dalje - rekao je Penava na pitanje o špekulacijama da će on preuzeti Domovinski pokret.

- Surađujemo, razgovarali smo, razgovaramo i danas, razgovarat ćemo i sutra. Puno opcija je bilo uzeto u obzir, stvari sa Škorom meni nisu bile vidljive i iznenadile su me. S njim se nažalost nisam čuo mjesec i pol dana, ali pitali ste me pa da ne ostanem nedorečen, bio sam tu i bit ću tu. Sigurno ću s ljudima s kojima surađujem u Vukovaru i koji su mi davali povjerenje donijeti odluku za korist Domovinskog pokreta, Vukovara, Hrvatske i hrvatske desnice - odgovorio je na pitanja o suradnji s Škorom.