Penava: 'U većini u kojoj je DP, elemenata SDSS-a ne može biti! Tu uopće nema kompatibilnosti'

Gradonačelnik Vukovara i čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava na konferenciji za novinare u sjedištu stranke u Zagrebu prvo se osvrnuo na Dan hrvatske vojske i pripadnicima vojske čestitao njihov dan.

- Peternel koordinira rad naših saborskih zastupnika. Unatoč dinamičnom tjednu, novi saziv Kluba DP-a na zadovoljavajući način ušao u novi saziv, da su saborski zastupnici, koji su široj javnosti nepoznati, zastupljeni ojačani, možemo se pohvaliti najmlađim zastupnicima otkako je samostalne Hrvatske, a iskorak smo napravili i što se tiče pripadnica ljepšeg spola. Iz početnih nastupa mogli ste vidjeti da je riječ o pametnim ljudima, koji se ne bore izraziti svoje stavove i zalagati se za dobrobit naroda - izjavio je Penava.

Penava je kazao da su DP i HDZ u konstantnim razgovorima i pregovorima te da je pred njima još jako puno posla, a da su resori su podijeljeni.

- U medijima se pretpostavlja da novinari znaju sve o svemu, pa upućuju pitanja našim ministrima koji valjda trebaju znati koliko u svakom kokošinjcu ima koka. Pokušajte shvatiti da je riječ o složenim procesima koji se reflektiraju na zadnju štalu, kokošinjac, doplatak, tu se mora biti jako studiozan, mora se koordinirati sa strukom. Ako pričamo o struci, pričamo o sveobuhvatnim aktima, o različitim studijama, o različitim vremenima koja su fluidna i dinamična i nose nešto novo. Ne može se očekivati od ministra da sa svije riječi to sve obuhvati, to su bajke za malu djecu. Sto dana mandata je nešto na čemu ćemo inzistirati. Došli smo da promijenimo stvari u Hrvatskoj - rekao je.

Dodao je da do teme državnih tajnika još nisu stigli.

- Ta nas tema očekuje vrlo brzo i ulazak u problematiku. Ono što smo tražili za naše ministre to nismo dobili, a to je mir i da ministri uđu u problematiku resora - kazao je.

- Molim da se pokuša shvatiti da je ovdje riječ o najvišim razinama obnašanja državne vlasti, dozvolite da se mora jako puno koordinirati sa strukom - objasnio je.

Penava o SDSS-u: Nismo kompatibilni

Penava je istaknuo da je Domovinski pokret tu da promijeni stvari u Hrvatskoj. Penava se i osvrnuo na Milorada Pupovca.

- Jasna je stvar da ne može biti govora sudjelovanja SDSS-a kao političke stranke, ne pričamo o pripadnicima nacionalne manjine, nego o stranci. Većina u kojoj je DP elemenata SDSS-a ne može biti, nismo kompatibilni - kazao je.

Komentirao je i pitanje sastava za pregovore s HDZ-om.

- DP je službeno komunicirao da od strane predsjedništva pregovarački tim i tijela stranke te da stranka funkcionira na tragu poštivanja tih stvari. I sam izjavim nekad što se može tumačiti ovako ili onako, ali to su izuzeci, možete nas secirati što smo rekli u kontekstu neke priče. Nema spora, zna se tim za pregovaranje, sve je vrlo jasno - istaknuo je.

Predsjednik DP-a dodao je da će biti više osoba na koalicijskim sastancima. Odgovorio je i na pitanje što će DP napraviti ako HDZ ne bude odustao od Pupovca.

- To su sada hipoteze i ti razgovori su pred nama. Što će biti to ćemo vidjeti, ali naši stavovi su vrlo jasno komunicirani i bili su preduvjet za pregovore, preko njih se olako prešlo, ali sve više ljudi te stavove uvažava i na to ćemo inzistirati - rekao je.