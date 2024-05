Plenković: Trebli bi se baviti kršiteljem Ustava, a ne novim ministrima. To je trivijalni sport

- Kad ste u politici, veće časti i odgovornosti od vođenja hrvatske Vlade teško da može biti, meni je drago da smo u tome uspjeli i moram reći u vrlo, vrlo zahtjevnim izbornim okolnostima i atmosferi, od onog divljaštva u Saboru prije šest mjeseci kad su neki od oporbenih zastupnika razbijali saborski inventar pa do kršenja Ustava i jedne opće medijske atmosfere gdje nema tko nije bio protiv nas i unatoč tome dobiti, to nije tako loše - kazao je predsjednik Vlade Andrej Plenković o svojoj motivaciji za treći po redu mandat u intervjuu za Media Servis.

Demantirao je navod da je HDZ predložio Milorada Pupovca za predsjednika Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Suradnja s Domovinskim pokretom nije ugrožena, navodi.

- Ma koalicija normalno radi i funkcionira. Ja sam jučer razgovarao s ministrima, gospodina Šušnjara smo danas poslali u Bruxelles na Vijeće za gospodarstvo i gospodarske teme, drugi su agilni i aktivni, reagiraju sve normalno i sve funkcioniraju. To su smiješne priče i špekulacije onih koje brifiraju ovi teško poraženi gubitnici s ljevice - rekao je Plenković.

Plenković kaže kako se koalicijski sporazum neće objaviti te kako ga takvi upiti ''čak i zabavljaju''.

- Mislim meni je štosno čak, sad mogu čak reći da smo to namjerno ostavili neobjavljeno da se sad o tome piše jer se nema o čemu drugom govoriti pa ako se već netko iz medija ne bavi s teško poraženim Milanovićem koji krši Ustav, s Grbinom kojeg je Milanović izbacio kroz prozor, s onim koji su ih podržavali i ponovno završili na Bernardićevih praktički 41,42- to je prava tema, a ne nekakvi tehnički sporazum između dviju stranaka koje su na vlasti i koje preuzimaju odgovornost - rekao je Plenković.

Odgovara li HDZ-u što će Mario Radić iz DP-a dalje voditi pregovore?

- Potpuno je nebitno. Nama je sasvim svejedno koga će partneri slati na sastanke. To uopće nije do nas. Tako je bilo i prije. Dolazili su i ljudi koji su u Vladi, koji su u Saboru, koji nisu ni u Vladi ni u Saboru. To može biti zanimljivo samo nekome tko ne prati kako funkcioniraju koalicije u naše vrijeme osam godina - kazao je Plenković.

Kada su u pitanju najavljena povećanja plaća ministara i državnih dužnosnika kaže: ‘‘To je u konačnici dobro i nužno te će se pronaći adekvatno rješenje‘‘.

- Svi ovi koji umjesto da se bave Milanovićem i njegovim kršenjem Ustava i teškim porazom ljevice se bave novim ministrima HDZ-ove Vlade. To je takozvani trivijalno revijalni sport nakon izbora - rekao je Plenković, upitan o plinskom biznisu novog ministra gospodarstva Ante Šušnjara te ispitivanju ministra turizma Tončija Glavine pred Povjerenstvom za sukob interesa o tome je li kao državni tajnik u istome ministarstvu koristio svoju dužnost za ostvarivanje privatnih interesa.

Sudac Ivan Turudić u ponedjeljak preuzima dužnost glavnog državnog odvjetnika.

- Oni su se našli, iz nama nepoznatog razloga, devet godina kasnije domunđavati kako da napakoste njemu valjda, pa onda i nama u procesu izbora glavnog državnog odvjetnika i nama u kontekstu reizbora za Hrvatski sabor. Poraženi su u oba slučaja. Turudić preuzima dužnost GDO-a idući tjedan, a mi smo opet na vlasti, a oni su teško poraženi i trebali bi se sakriti u mišju rupu - rekao je Plenković o toj temi.