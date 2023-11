Penava za 24sata uoči sutrašnje obljetnice: 'Nema mjesta lovu na vještice. Oni su naši heroji...'

U Koloni sjećanja ima mjesta za svakoga pa i za SDSS, poručio je Ivan Penava, vukovarski gradonačelnik i predsjednik Domovinskog pokreta uoči Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjenčanja žrtvu Vukovara i Škabrnje.

- Sutra u Vukovaru obilježavamo žrtvu Vukovaru, žrtvu stradanja Vukovara u velikosrpskoj agresiji, odajemo počast svim žrtvama koje nikada nitko nije djelo ni po kojem kriteriju, pa jednako tako ni nacionalnoj pripadnosti, rekao je Penava koji je prokomentirao i konferenciju za medije predstavnika SDSS-a nakon što su odlučili da neće doći u Vukovar i Škabrnju.

- Problem SDSS-a i njihovog vijenca u Dunavu je upravo taj, što oni pokušavaju priču o Domovinskom ratu i Vukovaru predstaviti ne da postoji agresor, i to velikosrpski agresor i žrtva nego žrtvu pokušavaju podijeliti na imaginarne Hrvate, Srbe i ne znam koga sve ne. Jasno je da to vrijeđa emociju Vukovara i zato smo reagirali i mislim da cijela Hrvatska treba reagirati u takvim slučajevima jer to se ne tiče samo nas u Vukovaru, to bi trebao biti naš zajednički stav na razini cijele Republik Hrvatske - rekao je.

Kako kaže, na 32. obljetnicu i u Kolonu sjećanja pozvani su svi pa i predstavnici SDSS-a: "Ako će prihvatiti ove politike i ovakvu filozofiju, mislim da su to temelji Ustava i zakona u RH. Mogu reći da mi je nevjerojatno da je Vlada Rh sv ove godine to podržavala, ove godine toga nema. Hrvatskoj je Vladi svejedno što se rade na ovakve dane i na ovakvom mjestu uoči obljetnice pada".

Penava tvrdi i da se sada vidi politizacija i dolazak izborne godine.

- Protekle tri godine i proteklih sedam godina to nije bilo važno, sada je bitno i odjednom se može spriječiti da SDSS dođe provocirati bacanjem vijenca u Dunav 17. studenoga, vrlo je jasno da je politika odradila svoje i da su bile užarene linije, vrlo providno i vrlo tužno, kazao je vukovarski gradonačelnik.

Uvjeren je kako neće biti problema s obzirom na njegove najave da će ove godine Kolonu sjećanja predvoditi pripadnici HOS-a.

- Mislim da će biti sve oke, i mislim da je jasno naglasiti da jasnu distinkciju raditi između pripadnika HOS-a u Domovinskom ratu i onoga što HOS zapravo je i svake druge moguće manipulacije iz zlorabe, koja najviše šteti HOS-u, povezivanje s totalitarnim režimima i 2. svjetskim ratom. Tu treba biti jasno istaknuta distinkcija. Ona je uvijek, kada su bili pripadnici HOS-a u pitanju, bilo je jasno da pričamo o Domovinskom ratu, ništa drugo te branitelje, pripadnike HOS-a nije zanimalo. Jedino jedan provokator može doći, pripadnici HOS-a neće. Bitno je maksimalno rasteretiti HOS kao normalnu, ravnopravnu postrojbu, tog pritiska kako bi bili zahvalni za sav njihov doprinos u Domovinskom ratu. Šaljemo poruku da tu nema mjesta nikakvom lovu na vještice i lomačama, to su heroji i treba im odati priznanje i pijetet im odati, to s pričama iz 41. ili 45. nema nikakve veze, zaključio je Penava.