Penjao se na vulkan, zatrpala ga lava, do tijela još ne mogu

Talijan Massimo Imbesi (35) i njegov prijatelj iz Brazila penjali su se prema krateru vulkana na otoku Stromboli. Tada je vulkan počeo izbacivati kamenje i vatru. Bila je to erupcija kakve nije bilo od 1985. godine kada su počela mjerenja.

Oko 500 metara prije kratera Massimo je poginuo. Zatrpalo ga je kamenje iz lave. Njegov prijatelj je ozlijeđen i u šoku je. Massimovo tijelo još nisu izvukli jer je pristup krateru spasiocima i dalje vrlo nepristupačan.

Foto: Handout/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Massimo je samo večer ranije sjedio s prijateljima i raspravljali su o tome da li da se penju prema krateru ili ne. Kada je došlo do erupcije, dvojica muškaraca su bili na visini od oko 400 metara. Massimo je bio ljubitelj prirode i avantura.

Dvije eksplozije do kojih je došlo u srijedu bile su najjače otkada postoje mjerenja. Ogroman oblak dima zamračio je nebo nad otocima koji pripadaju Siciliji. Neki su ljudi od straha poskakali u more.

Foto: HANDOUT ./REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Šokirala sam se. Kada sam čula drugu eksploziju, pomislila sam na Pompeje. Oko mene je more bilo puno kamenja, lave, pepela. Ništa se nije vidjelo. Nebo i more su bili crni - ispričala je turistica Elisabetta. Stromboli je jedan od najaktivnijih vulkana Italija i čini maleni otok na kojem živi oko 500 ljudi. Ljeti je omiljeno izletište turistima. Vlasti tvrde da su stvari pod kontrolom te da će evakuirati s otoka sve one koji to žele. Erupcije vulkana su zabilježene i 2002. i 2007. godine, piše Blick.