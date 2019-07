Eruptirao vulkan u Italiji: 'Bilo je fascinantno i zastrašujuće'

Talijanski otok Stromboli pogodio je u srijedu niz opasnih erupcija vulkana. Kako je to izgledalo ispričala nam je Hrvatica koja radi na privatnoj jahti.

- Tu smo par dana, svaki dan smo gledali vulkan, svaki dan po malo 'pljucka', ali to nije izgledalo ništa strašno. Sutra smo trebali ići u turistički razgled vulkana. Bezbrižno smo se kupali na otočiću do kad smo vidjeli da je vulkan eruptirao. Izgledalo je fascinantno i zastrašujuće. U podnožju je selo od oko 800 ljudi, izgledalo je kao da ga više neće biti. Koliko sam čula, dvoje ljudi su tražili pomoć, sve ostalo je u redu, ali to se tek treba vidjeti, prerano je za procjene. Pepeo je svuda unaokolo, mi smo otplovili dalje - rekla nam je Ana Tadej (36).

Sve su snimili i turisti koji su se za to vrijeme našli na plaži.

- Iz kratera je izlazio gusti crni dim. U sekundi nas je prekrio prah, razbježali smo se - pričaju svjedoci za Reuters.

- Prvo smo čuli eksploziju, pa se onda nebo crnog dima nadvilo nad nas. Vidjeli smo i plamen na obroncima vulkana - dodali su.

Da su požari izbili na otoku potvrdili su iz vatrogasne i šumarske službe na otoku, a za sada nema detaljnijih informacija o materijalnoj šteti i ozlijeđenima.