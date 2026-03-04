Pentagon identificirao četiri od šest poginulih vojnika

Četiri od šest pripadnika američke vojske poginulih u ratu s Iranom, Pentagon je u utorak identificirao kao pripadnike pričuvnog sastava Kopnene vojske iz različitih saveznih država, koji su radili u logistici i opskrbljivali postrojbe hranom i opremom.

Poginuli su u nedjelju kada je dron pogodio zapovjedno središte u Port Shuaibi u Kuvajtu, samo dan nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli vojnu kampanju protiv Irana. Iran je odgovorio lansiranjem projektila i dronova na Izrael i nekoliko arapskih zaljevskih država koje su domaćini američkim oružanim snagama. Poginuli su kapetan Cody Khork, 35, iz Winter Havena na Floridi; narednik prve klase Noah Tietjens, 42, iz Bellevuea u Nebraski; narednica prve klase Nicole Amor, 39, iz White Bear Lakea u Minnesoti; te narednik Declan Coady, 20, iz West Des Moinesa u Iowi, koji je posmrtno unaprijeđen iz čina specijalista. Druga imena nisu objavljena.

Foto: U.S. Army Reserve

Foto: U.S. Army Reserve

Foto: U.S. Army Reserve

Foto: U.S. Army Reserve

- Ovi muškarci i žene hrabro su se dobrovoljno prijavili da brane našu zemlju i njihova žrtva nikada neće biti zaboravljena - rekao je ministar vojske Daniel Driscoll.

Svi su bili raspoređeni u 103. zapovjedništvo za logističku potporu, koje osigurava hranu, gorivo, vodu i streljivo te prijevoz opreme i zaliha.

- Nažalost, vjerojatno će ih biti još, prije nego što sve završi. Takva je situacija - rekao je predsjednik Donald Trump govoreći o poginulima.