CIA našla tko će srušiti režim? Ima ih 40 milijuna. Nemaju svoju nacionalnu državu

CIA radi na planu naoružavanja kurdskih snaga s ciljem poticanja narodnog ustanka u Iranu, reklo je za CNN više izvora upoznatih s planom.

Prema tim izvorima, administracija predsjednika Donalda Trumpa vodi aktivne razgovore s iranskim oporbenim skupinama i kurdskim čelnicima u Iraku o mogućnosti pružanja vojne potpore.

Iranske kurdske oružane skupine raspolažu s nekoliko tisuća boraca raspoređenih duž granice između Iraka i Irana, ponajviše na području iračkog Kurdistana. Nekoliko tih organizacija posljednjih je dana objavilo priopćenja u kojima nagovještavaju skoru akciju i pozivaju pripadnike iranske vojske na dezerterstvo. Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) u međuvremenu izvodi napade na kurdske položaje te je u utorak objavio da je protiv istih upotrijebio desetke bespilotnih letjelica.

Istoga dana predsjednik Donald Trump razgovarao je i s Mustafom Hijrijem, čelnikom Demokratske stranke iranskog Kurdistana (KDPI), potvrdio je jedan visoki dužnosnik iranskih Kurda. Upravo je ta stranka bila među skupinama koje je IRGC nedavno napao.

Prema riječima istog izvora, kurdske oporbene snage iz Irana u narednim bi danima trebale sudjelovati u kopnenoj operaciji na zapadu zemlje.

„Vjerujemo da sada imamo veliku priliku“, rekao je izvor objašnjavajući zašto se akcija planira upravo u ovom trenutku. Dodao je da milicije očekuju i potporu Sjedinjenih Država te Izraela.

Trump je u nedjelju također telefonski razgovarao s čelnicima iračkih Kurda o američkoj vojnoj operaciji protiv Irana te o mogućim oblicima suradnje tijekom njezina daljnjeg razvoja, rekla su dvojica američkih dužnosnika i treći izvor upoznat s razgovorima. Svaki pokušaj naoružavanja iranskih Kurda zahtijevao bi logističku potporu iračkog Kurdistana, kroz koji bi se oružje dopremalo i odakle bi operacije mogle biti pokretane.

Jedan od sugovornika uključenih u rasprave kaže kako bi ideja bila da kurdske snage vežu iranske sigurnosne strukture na terenu, čime bi se nenaoružanim građanima u velikim gradovima omogućilo da izađu na ulice bez straha od masakra kakav se dogodio tijekom nemira u siječnju.

Drugi američki dužnosnik smatra da bi Kurdi mogli izazvati dodatni kaos i time razvlačiti vojne resurse iranskog režima na više frontova. U nekim se scenarijima razmatra i mogućnost da kurdske snage zauzmu i zadrže dio teritorija na sjeveru Irana, čime bi se stvorila tampon-zona prema Izraelu.

CIA je odbila komentirati ove navode.