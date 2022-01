Uoči glasanja o paketu zakona koji se tiču socijalnog sustava, oporba je iznijela niz kritika istaknuvši kako ovo nije nikakva reforma već samo kozmetičke promjene.

Zastupnica Centra Dalija Orešković istaknula je kako se Zakonom o socijalnoj skrbi mijenja forma, ustroj tijela koje bi trebalo voditi brigu o potrebama najugroženijih pojedinaca i skupina.

- Model koji se uvodi ovim Zakonom je sporan. Naime, postojeći centri za socijalnu skrb gube svoju samostalnost i postaju dio novog tijela koje se tek osniva, a to je Hrvatski zavod za socijalnu skrb. Protiv odluka tog Zavoda odlučivat će Ministarstvo, a protiv odluka Ministarstva još jedno novo tijelo koje se tek osniva, a to je Povjerenstvo za odlučivanje o pritužbama - navela je naglasivši kako je ustroj i osnivanje tog novog tijela protuustavno i da će odlukama tog Povjerenstva doći do teškog degradiranja struke.

- Jer za članove Povjerenstva nije propisano da moraju imati ikakve uvjete u pogledu stručne spreme ili drugih profesionalnih kvalifikacija. To je bizarno utoliko što se ovim Zakonom osnivaju i neka druga tijela i ustanove, a među njima je i Akademija za obrazovanje u sustavu socijalne skrbi, dakle, formiramo posebnu obrazovnu instituciju koja će educirati djelatnike samo jednog specifičnog dijela javnog sektora. A onda će njihove odluke preispitivati needucirano Povjerenstvo - istaknula je.

'Mi smo socijalni slučaj država, a ne socijalno osjetljiva država'

Povećanje naknada za osobe s invaliditetom s 1500 na 1750 je isto kao i hvaljenje s povećanjem minimalne plaće gdje se uopće ne uspoređuje koliko su plaće, odnosno naknade rasle u drugim zemljama, ističe u ime Kluba HSS-a i Radničke fronte Katarina Peović.

- Samo se govori o jednogodišnjem povećanju, što je potrebno, ali u usporedbi s onim što smo radili zadnjih 10 godina to je apsolutno nedostatno. A što se tiče toga koliko smo mi socijalno osjetljiva država, mi smo socijalni slučaj država, a sve mjere koje HDZ poduzima padaju u vodu kada uzmete statistiku u sliku stvari i onda vidite da smo osma najgora država u EU prema broju ljudi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. A njih je gotovo trećina u ovoj zemlji - poručila je.