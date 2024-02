Peović: Turudić je legalizirao otetu imovinu virovitičkih Srba

Katarina Peović se osvrnula na izbor Ivana Turudića na mjesto šefa DORH-a te ga optužila da je za vrijeme rata sudjelovao u legaliziranju otete imovine virovitičkih Srba.

- Nakon ovog igrokaza o državnom odvjetniku mislim da je važno reći da postoji puno ozbiljnija dimenzija problema s imenovanjem Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika od izmjenjivanja poruka u melodrami Radost i Lipota. Iako, naravno da takve poruke nešto ilustriraju i čudi me da novinari o tome ne govore. To je trgovina utjecaja, evidentno je da čovjek trguje utjecajem - rekla je Peović.

- No, ono o čemu se već 30 godina govori u Virovitici, gdje je Turudić bio predsjednik Općinskog suda, puno je ozbiljniji krimen. Spomenuo ga je predsjednik Milanović na konferenciji, čudim se da se novinari nisu uhvatili. Turudić je prije 30 godina, ne slučajno, postao predsjednik Općinskog suca u Virovitice te je s te pozicije 90-ih legalizirao otetu imovinu virovitičkih Srba. Fiktivnom tužbom se potraživala imovina. Taj igrokaz je išao otprilike ovako: mazneš Srbinu auto, onda nađeš dva svjedoka koji kažu da si Srbinu platio auto, pa se objavi na ploči suda i tamo stoji ta presuda. Srbin se ne oglasi i onda mu se oduzme imovina - rekla je Peović.

- Stoga nije čudno da mu, zbog ovog, ali i ratnog puta, baš (HDZ-ov Josip) Đakić skače u obranu. Spominju se mnogi istaknuti Virovitičani u ovakvim kriminalnim radnjama koje su ozakonjene. Ozakonjeno bezakonje. A tko je to ozakonio? Pa, Ivan Turudić. Pitanje je da li je on sudio u tim slučajevima, ali činjenica je da je bilo 17 takvih presuda, tzv. presuda iz ogluhe, u vremenu kad je on bio predsjednik suda u Virovitici - rekla je Peović.

- Osim što je sudjelovao u krađama, očito je da je ravno iz rata instaliran na mjesto predsjednika suda. Kažu da je bio dobar student, ali bili su i drugi pa nisu tako brzo napredovali. Postavlja se pitanje njegovog ratnog puta pa nije čudno da mu Đakić skače u pomoć. Ukratko, ova Radost i Lipota je farsa nakon tragedije. Tragedija je primarna akumulacija kapitala koja, a to mnogi ne žele reći, stoji iza gotovo svakog bogatstva u Hrvatskoj - kaže Peović.

Dodaje kako je Turudić napisao doktorski rad na temu 'Oduzimanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom'.

- Vjerojatno ga je to zanimalo da se pripremi. Ono što bi trebalo napisati kao doktorski rad je 'Primarna akumulacija kapitala u Hrvatskoj'. Ona je išla upravo ovako: batinanjem, krađom i oduzimanjem. To je prava istina o našim dečkima, o velikom Mati Rimcu, njegovom ocu Ivi Rimcu koji je prvi milijun oteo iz slavonske drvne firme, o Josipu Đakiću koji je kao i njegov sin osuđeni nasilnik - rekla je Peović.

- Ovo je pravda na njihov način, pravda kojoj se možemo nadati kad Ivan Turudić bude instaliran na poziciju glavnog državnog odvjetnika - rekla je Katarina Peović.