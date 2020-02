Periske u karanteni: Čak 99 ih liječe u pulskom Aquariumu

U pulski Aquarium u četvrtak poslijepodne stiglo je još 100 periski. Odmah su smještene u karantenu, ali se pretpostavlja da su zdrave. Periske su, kako je objasnila dr. Milena Mičić iz Aquariuma, stigle iz Vinkuranske vale kraj Pule.

- Sada imamo dvije karantene. U jednoj su 34 periske koje su nam još prošle godine stigle i koje su, pokazala je analiza, potpuno zdrave. Od tog broja njih 20 u ožujku ove godine odlazi u Monako u tamošnji akvarij. Ove nove periske su, za pretpostaviti je, zdrave. Međutim, žrtvovala se jedna od njih koja je već poslana u zagrebački veterinarski institut, na analizu - objasnila je dr. Mičić. Kaže da pretpostavlja da ove nove periske nisu zaražene jer reagiraju na dodir, odnosno zatvaraju se.

- Osim toga, čuje se unutra račić koji inače živi u simbiozi s njom. Međutim, ipak se trebaju analizirati. Periske će kod nas biti u karanteni sve dok se more ne očisti. Kada to bude moguće, vratit će se na isto mjesto s kojeg su i uzete - kazala je dr. Mičić. Periske su smještene u veliki bazen u koji stane 20.000 litara vode, ali je on trenutno napunjen do pola.

- Moramo prekinuti dotok morske vode i tada prelazimo na cirkulaciju posebnog sustava. Sve u cilju da ih se zaštiti. U našem centru se radi i posebna soba s bazenima koja će uskoro biti gotova, za prihvat još periski - dodala je dr. Mičić. Objasnila nam je da su sve periske spolno zrele te da mogu živjeti i do 20 godina.

Inače, Sjeverni dio Jadrana ostao je jedino stanište do kojeg parazit i bakterija koji napadaju periske nisu stigli, a to je zbog niže razine temperature mora, nižeg saliniteta i drukčijeg strujanja mora. Periske koje su stigle u pulski centar su vlasništvo države, a samo za prvotne 34 periske trošilo se oko 300 eura (2220 kuna) za hranu.

Taj trošak će sada višestruko narasti, a sve u cilju spašavanja tih zaštićenih vrsta.

- Naše područje je još dobro područje u kojem plemenita periska živi bez prisustva bakterija i parazita. Još 2016. godine u zapadnome Mediteranu zabilježene su prve smrti periski, i mislilo se da će bolest ostati tamo. Nažalost, bolest se proširila na druga područja. Čim su stigle dozvole od resornog ministarstva da se periske mogu izuzeti, to smo i učinili, a prilikom vađenja se pazilo da se niti jedna ne ošteti. Srećom, u Vinkuranskoj vali su bile ukopane u mulj, pa je sve bilo lako izvedivo - rekli su nam djelatnici Aquariuma.

