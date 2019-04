Pernar: Hakirali mi Facebook; 'Uzmi vitamin C i idi u prirodu'

Saborski zastupnik Živog Zida Ivan Pernar tvrdi kako mu je netko hakirao Facebooku.

- Dragi prijatelji, moja stranica je hakirana i preuzeta od “instant articles” i s glavnog računa sam maknut kao admin, dakle, vlasništvo nad stranicom više nije u mojim rukama. Molim bilo koga tko ima ikakve kontakte u Facebooku da se javi kako bi mogao povratiti stranicu jer ne znam proceduru. Hvala!! - napisao je Pernar u srijedu ujutro na Facebooku.

Njegova objava je izazvala lavinu komentara. U dva sata stiglo ih je čak 198. Dok mu jedni daju podršku, drugima je objava smiješna pa Pernaru daju razne savjete, aludirajući na Pernarove ranije objave u kojima je govorio da vitamin C liječi gripu i da šetnja prirodom pomaže ljudima koji boluju od depresije.

Prenosimo neke od komentara:

- Ovo ko da iz svog auta zoveš policiju da prijaviš krađu tog auta -

- c vitamin i šetnja prirodom, sve ce bit ok -

- Znam ja! Dakle potrebno ti je 2 šumeće tablete C vitamina otopiti u 3,5 dl vode i potom uključiti Facebook i uroniti mobitel u dobivenu otopinu i za 3 minute sve radi! -

- To stvarno nije nešto što vitamin C ne bi mogao riješiti. Nemojte nasjedati na to što vam IT industrija nudi antiviruse. Oni na vama zarađuju ekstra profite, a antivirusni programi uzrokuju autizam. Prošećite laptop šumom, odmah će se bolje osjećati, a account će biti povraćen. Nije li to čudo...? -

- Svi koji lijepo gube vrijeme na bespotrebno komentiranje i ismijavanje, samo se sjetite koliko je on pomogao ljudima, što prilikom deložacija, što širenjem podataka za koje nikad ne bi čuli niti ih saznali. 😐🤨 Dajte, budite samo ljudi za promjenu.-

- HDZ se služi svim prljavim metodama da vas uništi, vjerodostojno. -

- Za sve su krivi ljudi gušteri -

- Masoni, bin Laden, ljudi gušteri, svjetske korporacije, cjepivo...sve to otima profile, nema tu spasa. Osim C vitamina, se razme -

- Ivane, Facebook ne funkcionirao kao Rvacka država - putem kontakata i veza. Da li si probao koristiti Google search za svoju situaciju? Siguran sam da ima mnogo stranica, a među ostalim i službena FB stranica na kojoj objašnjavaju kako povratiti hakirane stranice. -

- Dvije šumeće C vitamina i dva jointa sve će riješiti. -

- Da nemaš admin ovlasti, ne bi mogao napisati/objaviti ovaj post, jednako kao sto i ja na tvojoj stranici to ne mogu -

- Kako vas voza..... 😂 Ovdje nitko ne zna da moraš biti admin da bi mogao objavljivati? Nitko nije admin nigdje? -

- instant articles je aplikacija za jednostavnije korištenje stranica a ne hakeri -

- Garant Vaso ima prste u tome... -