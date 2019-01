Pernar 'liječi' gripu preko fejsa, liječnik kaže: Nije kompetentan

Iako je saborski zastupnik Ivan Pernar već poznat po kontroverznim stavovima (primjerice, svojedobno je poticao 'ljude da ne cijepe djecu jer nas tako žigošu kao stoku'), danas je na svojem Facebook profilu ponovno objavio post koji je potencijalno opasan za zdravlje.

Pernar je napisao kako je pomogao jednom čovjeku iz Splita sa simptomima gripe, odnosno pomogla je sestra tog čovjeka koja je pogledala Pernarov video o vitaminu C.

Vitamin C u majčino mlijeko

- Čovjek je pogledao, otišao u DM, kupio vitamin C i uzeo ga u tri mega doze do sad - čak pola čajne žličice po dozi (ja preporučujem trećinu). Veli da se osjeća puno bolje i nema nikakvih nuspojava' - piše Pernar.

Nije se zaustavio na megadozama vitamina C kao lijeku protiv gripe za odrasle, nego je otišao korak dalje i savjetovao čovjeku da svojem najmlađem sinu, dojenčetu, dodaje doze C vitamina u majčino mlijeko.

'Uglavnom, požalio se da mu najmanji sin ima problema s kašljem, a još doji i veli da je rekao ženi da i ona pije vitamin C. Rekao sam mu da postoji jednostavnije rješenje, da jednostavno izdoji mlijeko u bočicu i da na vrh čajne žličice stavi vitamina C unutra i tri put ako tako napravi kašalj je gotov. Veli da će pokušat i javit rezultate, ako je itko od vas pokušao kašalj, prehladu ili gripu izliječit s vitaminom C u megadozama, javite rezultate - piše Pernar.

'Činjenica je da Pernar nije liječnik i nije kompetentan'

Komentari na Pernarov recept protiv gripe su raznoliki, ispod posta se razvila živahna rasprava, no neki su usporedili Pernara s dr. Googleom i upozorili ga da se ne bi trebao na ovakav način baviti stvarima za koje nije kvalificiran, pogotovo kada je u pitanju zdravlje ljudi i djece.

Za komentar smo zamolili liječnika dr. Ivana Puljiza iz Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević.

Ne mogu komentirati određenog saborskog zastupnika, u ovom slučaju g. Pernara, ali činjenica je da on nije liječnik i nije kompetentan. Suzdržao bih se od ostalih komentara, rekao nam je Ivan Puljiz, specijalist infektologije i predstojnik Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, komentirajući Pernarovu propagandu na društvenim mrežama kako se gripa liječi vitaminom C.

Dodaje da se vitamin C nije pokazao kao lijek koji specifično liječi gripu, već povećava sposobnost organizma da se brani od bolesti.

- Terapija gripe je poznata. Ako ljudi imaju povišenu temeperaturu, potrebno je mirovanje, uzimanje dovoljne količine tekućine, skidanje temperature. U slučaju intenzivnog kašlja, preporučuju se lijekovi za smanjivanje kašlja, eventualno kapi za nos. Pod tekućine se podrazumijevaju topli napitci, nealkoholna pića. Za ljude kod kojih se očekuje da bi bolest mogla biti teža i koji kroničnih bolesnika kod kojih se mogu razviti komplikacija, inducirano je davanje antivirusnih lijekova u obliku tableta - pojasnio je Puljiz.

