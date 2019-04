Pernara izbacili, Bunjac prijetio smrću straži: 'Nećeš živ izaći'

Oko jedan sat poslije ponoći, tijekom saborske rasprave o SDP-ovoj interpelaciji o radu Vlade na provedbi strukturnih reformi - došlo je do incidenta u u Saboru. Iz sabornice je izbačen zastupnik Živog zida Ivan Pernar koji je i nakon dvije opomene nastavio govoriti o Ivi Sanaderu pozivajući ga da prestane šutjeti i progovori o HDZ-ovim crnim fondovima, javlja HRT.

- Ova Vlada vodi zemlju u propast. To vidite po svim demografskim pokazateljima, po tome što je industrijska proizvodnja u padu, po tome što ste ugasili rafineriju, a sada i brodogradilišta, ljudi se svakodnevno iseljavaju iz zemlje. Pravosuđe i dalje štiti i pokriva HDZ. Država danas koristi pravosudni sustav. HDZ koristi pravosudni sustav za obračun s unutarstranačkom opozicijom. Iz toga razloga Sanader je gurnut niz stepenice, a Kalmeta uzdignut. Želim reći da takvo vođenje institucija kako to HDZ sada vodi, gdje pokušava krivnju za sve nedaće svaliti na leđa jednog nesretnika (Sanadera), to smatram licemjernim... - rekao je Pernar na što mu je potpredsjednik Sabora Milijan Brkić oduzeo riječ.

- Neću se sjesti i nećete me ušutkavati - kazao je Pernar Brkiću. Brkić mu je tada izrekao opomenu i zatražio udaljenje iz sabornice.

Pernar nije prihvatio tu, kako je rekao, pedagošku mjeru, a Brkić je tada odredio stanku.

Nakon stanke, straža je došla do Pernara i krenula ga izvoditi van iz sabornice

Straža je u nastavku sjednice krenula nositi Pernara van Sabornice, a Branimir Bunjac (Živi zid) je izgubio živce. Počeo je vikati i naguravati se sa saborskom stražom.

- Dosta toga, sram vas bilo ! Nemate pravo na to! Mrš, još mi jednom uzmi nešto iz ruke, kunem ti se - nećeš živ izaći odavde! Mrš, smeće, mrš! - vikao je Bunjac, između ostalog.

- Ovo je Hrvatski sabor, ovo su vam vrijednosti u EU-u i NATO-u, ovo je politika zapadnog imperijalizma kojem je sve podređeno, dame i gospodo... - vikao je Pernar dok ga je straža iznosila iz sabornice. Usput se snimao mobitelom.

Nakon što su Pernara iznijeli iz sabornice, Bunjac se javio za riječ.

- Gospodine bajkeru, povrijedili ste poslovnik, kukavički ste poslali stražu da izbacuje zastupnike Živog zida iz sabornice, a drugi puta kada to poželite, gospodine bajkeru, izvolite to učiniti sami - rekao je Bunjac, a Brkić mu je izrekao opomenu i zabranu govora do kraja rasprave. Bunjac je izašao van iz Sabornice te u hodniku nastavio prijetiti saborskoj straži.