IZMJENE ŽUPANIJSKOG PLANA PLUS+

Pero im ga stero: HDZ-ovac novi kralj sunca! Ocu prenamijenili zemlju, a on će ubrati milijune!

Piše Ivan Pandžić,
Pero im ga stero: HDZ-ovac novi kralj sunca! Ocu prenamijenili zemlju, a on će ubrati milijune!

Županijska skupština koju vodi Ćosić i u kojoj većinu ima HDZ je u prostornom planu ubacila solarnu elektranu na 780.000 kvadrata očeva zemljišta. On je sve naslijedio: Nisam to pogurao i nema sukoba interesa

Moćni slavonski HDZ-ovac Pero Ćosić ove je godine u imovinskoj kartici podebljao svoje ionako pozamašno bogatstvo za više od milijun četvornih metara zemljišta. Zemljišta je naslijedio lani od oca koji je preminuo, a nasljedstvo uključuje i oko 780.000 četvornih metara (78 hektara) zemljišta u općini Podcrkavlje u Brodsko-posavskoj županiji. Upravo tih 78 hektara zemljišta je krajem 2023. godine županijska Skupština koju vodi Pero Ćosić i u kojem HDZ ima većinu prenamijenila u zonu za veliku sunčanu elektranu i tako mu značajno podigla vrijednost. Na Ćosićevu zemljištu može se graditi velika elektrana snage veće od 20 megavata i ta lokacija je jedna od pet u županiji za velike elektrane koji su usvojeni izmjenama prostornog plana.

Prošli smo putevima janjetine! Na Lujizijani se dnevno peče i po 50 komada. Evo kakve su cijene
JANJEĆA MAGISTRALA

Prošli smo putevima janjetine! Na Lujizijani se dnevno peče i po 50 komada. Evo kakve su cijene

Provozali smo se starom cestom Zagreb-Rijeka, zavirili u kultna mjesta s janjetinom s ražnja. Kod Tkalčevića u "Malom raju" radi već treća generacija, u Bosiljevu je to isto dug obiteljski posao...
Veliki popis ustaškog zlata: 13 sanduka su iznijeli iz Zagreba. Evo gdje su zakopali blago
BLAGO NDH

Veliki popis ustaškog zlata: 13 sanduka su iznijeli iz Zagreba. Evo gdje su zakopali blago

NOVI EXPRESS Detaljna prosudba postojane legendu o količinama i vrijednosti blaga, što su ga Pavelić i ustaše, odnijeli tijekom kaotičnog i bezgavog bijega od partizana u svibnju 1945.
Užas kod Senja: Auto izletio u more, četvero ljudi poginulo
RONIOCI IZVLAČILI TIJELA

Užas kod Senja: Auto izletio u more, četvero ljudi poginulo

Do nesreće je došlo oko 16.30 sati u naselju Bunica. Angažirani su ronioci HGSS-a, a iz mora su izvučena dva ženska i dva muška tijela.

