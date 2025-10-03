Pero im ga stero: HDZ-ovac novi kralj sunca! Ocu prenamijenili zemlju, a on će ubrati milijune!

Županijska skupština koju vodi Ćosić i u kojoj većinu ima HDZ je u prostornom planu ubacila solarnu elektranu na 780.000 kvadrata očeva zemljišta. On je sve naslijedio: Nisam to pogurao i nema sukoba interesa
Moćni slavonski HDZ-ovac Pero Ćosić ove je godine u imovinskoj kartici podebljao svoje ionako pozamašno bogatstvo za više od milijun četvornih metara zemljišta. Zemljišta je naslijedio lani od oca koji je preminuo, a nasljedstvo uključuje i oko 780.000 četvornih metara (78 hektara) zemljišta u općini Podcrkavlje u Brodsko-posavskoj županiji. Upravo tih 78 hektara zemljišta je krajem 2023. godine županijska Skupština koju vodi Pero Ćosić i u kojem HDZ ima većinu prenamijenila u zonu za veliku sunčanu elektranu i tako mu značajno podigla vrijednost. Na Ćosićevu zemljištu može se graditi velika elektrana snage veće od 20 megavata i ta lokacija je jedna od pet u županiji za velike elektrane koji su usvojeni izmjenama prostornog plana.
