Ekstremizam se ne suzbija političkim preslagivanjima, nego odgovornim politikama, rekao je Loris Peršurić, predsjednik IDS-a i saborski zastupnik za novi broj tjednika Express
INTERVJU: ŠEF IDS-A PLUS+
Peršurić: IDS ostaje dosljedno na poziciji lijevog centra...
Mjesecima se nagađa da je upravo IDS taj s kojim bi Andrej Plenković mogao presložiti parlamentarnu većinu i izgurati DP. O tome, ali i o razlozima zbog kojih su u Saboru bili suzdržani oko izglasavanja proračuna u Saboru, iako je prihvaćeno šest njihovih amandmana, govori predsjednik IDS-a Loris Peršurić.
