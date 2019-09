Pervan radi skečeve za Škoru: 'Ma želim samo dobro zaraditi'

Hrvatski poznati komičar Željko Pervan potvrdio nam je da će pomoći predsjedničkom kandidatu Miroslavu Škori u kampanji.

Pervan je napravio već jedan skeč koji je Škoro podijelio u kojem se sarkastično osvrću na Škorine najave da želi veće ustavne ovlasti. Pervan je napravio i drugi skeč, u kojem ismijava nedavno lupanje po stolu predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.

Umjesto njenog govora da niti jedan tenk više neće u Vukovar, Pervan je sinkronizirao drugi tekst. Predsjednica objašnjava kako političar treba izgledati odlučnije:

- Prvo se približite stolu. A onda kada treba nešto naglasiti, lupite šakom o stol. I onda to dobro izgleda.

EKSKLUZIVNO: Antimon razotkrio Škoru EKSKLUZIVNO: Antimon razotkrio Škoru Moji prijatelji Željko Pervan i Antimon pridružili su se, nažalost, onima koji misle da moj program vodi u tiraniju. Od njih sam to najmanje očekivao. :-) Posted by Miroslav Škoro on Saturday, August 31, 2019

Voditelj HRT-a Damir Smrtić u skeču odgovara da ipak treba u takvim slučajevima pripaziti i na namiješaj.

- Odlučio sam pomoći Škori radi čiste zarade i sve to dobro naplaćujem. Ali ako me netko pita, reći ću da mu pomažem jer mi je dugogodišnji prijatelj - kroz smijeh kaže Pervan.

Njih dvojica su već surađivali u Večernjoj školi gdje je Škoro bio jedan od učenika. Pervan kaže da će biti još skečeva, ali se ne opterećuju time.

- Neće to biti skečevi. To će biti jedno fino kulturno prokazivanje kao i u ovom zadnjem slučaju. Meni je predsjednica beskrajno simpatična, ali kada sam vidio kako se primakla stolu da bi lupila šakom, to je beskrajno smiješno i odmah sam dobio inspiraciju. Vidi se da je izrežirano i instruirano, vidi se da je gluma. Mogla je par puta vježbati doma prije nego je to izvela - smatra Pervan.

Dodaje i da mu je bilo neobično smiješna tvrdnja da bi njegov prijatelj Škoro mogao biti diktator, pa su zato napravili prvi skeč.

- Ljudi vole omalovažavati i lijepiti etikete, a mi ćemo na fin način dati odgovor - kaže Pervan

Iako javnost Pervana percipira prvenstveno kao komičara, njegovi politički stavovi jesu konzervativniji i desni. Na to odgovara:

- Pa hrana se najduže čuva u konzervama, moramo imati neke vrijednosti.

Ali kaže da nisu političke ideje i program ti koji su presudili za uključivanje kod Škore. Niti će netko drugi iz Večernje škole aktivno biti uključen.

- Škoru poznajem i znam da se ne bi prihvatio nečega ako ne planira raditi. On ima i druge opcije u životu, a skeptičan sam prema iskrenosti i namjerama onih koji ih nemaju. Oni su spremni reći bilo što kako bi pridobili glasove birača - kaže Pervan.

Upitan za šanse svog prijatelja kaže da oni nisu u grču za razliku od mnogih drugih kandidata i da će pokušati nešto napraviti, pa što bude.

- Ali ako je Stipe Mesić mogao biti predsjednik dva mandata, letvica je stvarno spuštena nisko i svatko je dobrodošao za predsjednika - zaključio je Pervan.