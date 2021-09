Tko je ona sad znamo. Misteriozna žena s Krka, koja je izgubila pamćenje i pronađena je 12. rujna bez dokumenata u uvali Klimno, Slovakinja je iz Trenčina. Ima 57 godina i zove se Dana Adamcova.

No svjedočenja mladića s Krka, koji je za 24sata ispričao da je žena došla u lokalni kafić i ponudila 100 kuna da je odvedu brodom do teško pristupačne uvale, otkrivaju da u subotu, 11. rujna Slovakinja nije imala amneziju i prema svemu sudeći znala je tko je.

1. Gdje su torba i mobitel?

Kako je ispričao Stiv, konobar iz kafića u koji je ušla Slovakinja i pitala ako zna nekog tko bi je povezao brodom, ona je sa sobom imala ruksak i on je pronađen s praznim novčanikom, bez dokumenata. Ali mladić se sjeća i da je imala još jednu platnenu torbu te mobitel, koji uopće nisu pronađeni. Rekla im je svoje ime, ali ga se kasnije nije mogao sjetiti.

- Ma siguran sam da je imala mobitel i da je radio. Držala ga je u ruci u kafiću i tipkala nešto... Ali tad uopće nije bila u odjeći u kojoj je pronađena - rekao nam je konobar Stiv.

U "ribarskoj kućici" koju je spominjala kao mjesto dogovorenog susreta tad su bili članovi Ribarskog društva iz obližnjega mjesta Čižići.

- Prošla je pored nas, vratila se i pitala kako doći na drugu stranu otoka. Pokazali smo joj put kroz šumu, ali sam ju upozorio na zmije. Mislila je da se šalim. Nakon toga me pitala koji je najbliže veće mjesto. Odgovorio sam joj da je to Omišalj, ali do tamo ima 10 kilometara i ne može pješice. Prošla je kroz dvorišna vrata i otišla - govori nam Mladen koji je s Danom razgovarao:

- Još smo se čudili gdje će ona, ali ljudi se tu ponekad dolaze kupati. Kako su je doveli dečki s barkom, mislili smo da će se vratiti po nju kad se okupa, nismo prepoznali te dečke pa smo mislili da su s njom...

2. Zašto je lagala?

Dakle, Dana je konobaru Stivu i prijatelju lagala najmanje dvije stvari. Da živi u Velikoj Britaniji i da ima dogovor koji očito nije postojao. Razgovarali su na engleskom jeziku, rekla im je da je iz Birminghama i da u uvali Klimno ima dogovor naći se s pet-šest prijatelja. Očito je lagala jer, koliko je poznato, Dana nije živjela u Birminghamu i nikakav dogovor s prijateljima nije imala. Bila je sama, rekli su i članovi ribarskog društva koji su je kasnije sreli. Uz to, češkim turistima u Drveniku kod Makarske rekla je 9. rujna da je nema mobitel, da joj ne treba. A Stiv je vidio da ga je imala sa sobom.

3. Kako je u subotu znala tko je, a u nedjelju više ne?

Psihička bolest, udarac glavom, moždani udar... Sve su to teoretski mogućnosti zbog kojih je Dana Adamcova mogla zaboraviti tko je, pa čak i materinji, slovački jezik. Ali i dalje ne znamo što je od navedenog, ili neki možda četvrti razlog, uzrokovalo amneziju. Dana je i dalje hospitalizirana u riječkoj bolnici na Sušaku. Pamćenje joj se, izgleda, zasad nije vratilo.

- Ova žena govori, tečno priča engleski i zna riječi, pa je doista čudno da se ne sjeća vlastitog imena niti otkud dolazi - rekao je za 24sata prof. dr. Hrvoje Hećimović:

- Zašto žena govori baš engleski, a Slovakinja je? Jezici koji nam nisu materinji i naučimo ih kasnije spremaju se u tjemenom režnju mozga i on se prvi aktivira ako je netaknut i neoštećen.

4. Zašto obitelj ne želi komunicirati s njom?

Sestra Anna i nećaci nisu u dobrim odnosima s Danom, od supruga se razvela i to bi mogao biti odgovor na pitanje zašto je trebalo čak devet dana da se identificira tko je žena s amnezijom - loši obiteljski odnosi. No od sestre nismo dobili odgovor zašto, što je toliko poremetilo obiteljske odnose da ne želi ni čuti za sestru čak ni nakon što je pola Europe tražilo tko je izbezumljena žena plavih očiju pronađena u uvali Klimno na Krku.

- Ne želim razgovarati o njoj i ne želim razgovarati s njom - rekla nam je njezina sestra Anna kad smo je dobili na mobitel i prekinula vezu.

5. Gdje je bila nakon Makarske? Je li išla u Liku?

U rekonstrukciji Danina kretanja nedostaje nekoliko "dionica" puta. Znamo da je došla vlakom, Regiojetom koji prolazi kroz Bratislavu. Ne znamo točan datum. Znamo da su je češki turisti sreli na autobusnom stajalištu 9. rujna u Drveniku kod Makarske, koji je trajektna luka, i da im je rekla da je prije toga bila na Korčuli i na Hvaru. Da ide na sjever. Ali kako je moguće da nitko ni s Korčule ni s Hvara, a ni iz Drvenika nije prijavio da je vidio tu ženu ili da je kod njega boravila, iako je njezina fotografija danima bila posvuda? Je li Dana otišla u Liku, kao što je rekla češkim turistima da namjerava? Kako je iz Rijeke došla na Krk, autobusom? Kako je onda nitko iz autobusa nije vidio i kasnije prepoznao kad je krenula istraga?