Pet ključnih pitanja: Redar tvrdi da nije ubojica, suspendirani policajac skrio pa donio pištolj?!

Isprva se sve činilo prilično jasno. Prvi izvještaji sugerirali su da će istraga slučaja ubojstva poznatog pripadnika zagrebačkog podzemlja Tomislava Sablje (41) u noći s petka na subotu s četiri metka u prsa u klubu Ritz na Trešnjevci biti jednostavnija nego što se činilo jer redar Kristijan K. navodno je isprva priznao sve policiji. No, sutradan došlo je do preokreta. Ovo je pet ključnih pitanja u slučaju ubojstva Sablje i odgovor na njih dat će kriminalistička istraga.

1. Tko je pucao u 4.40 ujutro u klubu Ritz?

"Ja sam to napravio", navodno je rekao Kristijan K. (37), zaštitar u tvrtki Bilić-Erić - inače vrsni judaš - policiji odmah nakon ubojstva. Bio je potpuno miran, doduše u stanju šoka. Nije pružao otpor i policija ga je odvela u lisicama. Sutradan je međutim njegov odvjetnik negirao počinjenje kaznenoga djela.

- Naš branjenik je iznosio obranu, bila je kratka, iz objektivnih okolnosti. On već 48 sati nije spavao i nije psihički bio u stanju odgovarati na pitanja - rekao je odvjetnik Imon Choudhury i dodao ključnu rečenicu:

- On negira počinjenje, ali o detaljima obrane ne mogu sada izlaziti van...

U međuvremenu, odjednom se u istrazi pojavila još jedna uhićena osoba - suspendirani policajac, 26-godišnji Dorian M., koji je još 2021. bio udaljen s dužnosti pod optužbom da je primao mito. Te večeri sjedio je za šankom u Ritzu kad je izbio sukob Sablje i zaštitara.

DORH navodi prvooptuženog Kristijana K. kao osumnjičenika za ubojstvo, ali on očito u prisustvu odvjetnika negira krivnju.

2. Zašto bi suspendirani policajac skrio pištolj?

Vrlo je nejasna uloga suspendiranog policajca u cijeloj priči i činjenica da se on pojavio tek sutradan i da je odmah postao drugoosumnjičeni. Tereti ga se za pomaganje u ubojstvu. Naime, prema neslužbenim informacijama Dorian M. radio je "na crno" kao redar u klubu. Kad je izbila svađa između voditelja redarske službe Kristijana K. i Sablje suspendirani policajac navodno je dodao pištolj kolegi. Iz tog pištolja prema svemu sudeći su ispaljena četiri hica u Sablju. No prema riječima odvjetnika Kristijana K., prvoosumnjičeni sad tvrdi da - nije počinio ubojstvo.

Nakon pucnjeva Dorian M. uzeo je natrag pištolj i otišao s mjesta događaja. Isprva je skrio pištolj, no prema svemu sudeći u nastavku istrage se sam prijavio i predao revolver policiji jer MUP je službeno objavio da je "izuzeto oružje kao moguće sredstvo izvršenja kaznenog djela, a što će se utvrditi vještačenjem".

Dorianu M. je inače policijsko oružje oduzeto kad je suspendiran kao i značka, a nedavno je protiv njega podignuta i optužnica zbog uzimanja mita. Za oružje koje je policija postala na vještačenje imao je dozvolu.

3. Kako dokazati tko je pucao ako se ne vidi na snimci?

Obojici osumnjičenih izuzete su takozvane "parafinske rukavice" i to je standardna procedura kod ubojstava iz vatrenog oružja kako bi balističari dokazali tko je zapravo pucao. Problem bi mogao biti u tome što barutne čestice s ruku nestaju dva do pet sati nakon nastanka, a do privođenja suspendiranog policajca prošao je praktički čitav dan. Klub Ritz također ima kamere i snimke s njih su izuzete, no zasad se službeno ne zna jesu li uspjele snimiti sam čin ubojstva i vidi li se tko je pucao.

Ključno će za obranu biti dokazati je li Sabljo baš u trenutku ubojstva bio naoružan budući da je ranije te večeri uzimao pištolj u ruke pa mu ga je oteo i sakrio jedan od prijatelja. Ako ipak nije držao pištolj u ruci kad je ubijen, počinitelj će se teško izvući na samoobranu, tim više što ga je "izbušio" s četiri hica u prsa.

4. Što je prethodilo ubojstvu Tomislava Sablje?

Sabljo je došao u Ritz s društvom u kasnim noćnim satima i pred klubom parkirao svoj bijeli Maserati. Prvi sukob izbio je, kažu, već na ulazu i Sabljo je već tu navodno mahao revolverom. Tad mu je, kažu svjedoci, jedan od prijatelja uzeo pištolj i spremio ga.

MUP službeno tvrdi da se Sabljo opet nekako domogao pištolja skrivenog na polici iznad separea gdje se smjestio s prijateljima i prislonio ga na trbuh jednom gostu. Tad je Kristijan K. - stoji u službenom izvješću MUP-a - uzeo pištolj od suspendiranog policajca koji je radio na crno. Ubrzo je izbila svađa. Tvrde da je on upucao Sablju s četiri metka u prsa, a ostaje nejasno je li i Sabljo zapucao.

5. Tko je Tomislav Sabljo?

Stari policijski znanac bio je Uskokov optuženik i jedan od glavnih ljudi u akciji Tebra. Prema optužnici, teretilo ga se da je bio šef kriminalne grupe koja je prokrijumčarila 15,7 tona marihuane u Hrvatsku. Uz to, Uskok tvrdi i da je organizirao paljenje automobila čelnicima Dinama, članu obitelji nekadašnjeg člana Dinamove Uprave Domagoju Antoliću, i pripremao fizičke napade na njih. Duže od dvije godine odležao je u istražnom zatvoru nakon akcije Tebra 2019., no kako Županijski sud u Zagrebu još nije potvrdio optužnicu, pušten je.

Vrlo brzo je ponovno pritvoren zbog pokušaja iznude. Kako je priopćila policija, Sabljo je 2014. i 2015. posuđivao novac Luki Ivančiću, unuku prve hrvatske državne revizorice Šime Krasić, uz mjesečnu kamatu. Kako su ubrzo uslijedile nove novčane poteškoće za Ivančića, Sabljo mu je prijetio pa su članovi obitelji prenijeli vlasništvo obiteljskih nekretnina u vrijednosti od oko 310 tisuća eura na Sablji bliske osobe. Uz to su mu na ime kamata isplatili šesterostruko veći iznos od onog koji je posudio.

