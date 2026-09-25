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TRAGEDIJA NA GRANICI

Pet migranata utopilo se u Kupi! Policajac skočio u rijeku i izvlačio druge, spasili pet ljudi

Piše 24sata,
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Pet migranata utopilo se u Kupi! Policajac skočio u rijeku i izvlačio druge, spasili pet ljudi
Foto: 24sata
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Dolaskom na mjesto događaja policijski službenik iz Delnica je skočio u rijeku Kupu i zajedno s kolegom te uz pomoć građana, uspio izvući na obalu i spasiti petoricu stranih državljana.

Pet osoba utopilo se u Kupi, objavila je Policijska uprava primorsko-goranska!  "Policijski službenici Policijske postaje Vrbovsko danas u 15.30 sati zaprimili su dojavu delničke policije da se u rijeci Kupi na pograničnom području u mjestu Damalj, u blizini Severina na Kupi nalazi više osoba, vjerojatno migranata", navode iz policije.

Dolaskom na mjesto događaja policijski službenik iz Delnica je skočio u rijeku Kupu i zajedno s kolegom te uz pomoć građana, uspio izvući na obalu i spasiti petoricu stranih državljana.

Prema dosad utvrđenom, u skupini je bilo 20-ak osoba od kojih je njih 14 uspjelo prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije, petero navedenih je spašeno, a ostalih pet osoba se, nažalost, utopilo, pišu iz policije.

- U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti ovog događaja, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima koji su se naknadno pridružili i dalje obilaze navedeno područje.

Neslužbeno doznajemo kako traje potraga za još jednom osobom. Spušta se mrak i uvjeti su sve teži.

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Komentari 15
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