Pet migranata utopilo se u Kupi! Policajac skočio u rijeku i izvlačio druge, spasili pet ljudi

Pet osoba utopilo se u Kupi, objavila je Policijska uprava primorsko-goranska! "Policijski službenici Policijske postaje Vrbovsko danas u 15.30 sati zaprimili su dojavu delničke policije da se u rijeci Kupi na pograničnom području u mjestu Damalj, u blizini Severina na Kupi nalazi više osoba, vjerojatno migranata", navode iz policije.

Dolaskom na mjesto događaja policijski službenik iz Delnica je skočio u rijeku Kupu i zajedno s kolegom te uz pomoć građana, uspio izvući na obalu i spasiti petoricu stranih državljana.

Prema dosad utvrđenom, u skupini je bilo 20-ak osoba od kojih je njih 14 uspjelo prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije, petero navedenih je spašeno, a ostalih pet osoba se, nažalost, utopilo, pišu iz policije.

- U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti ovog događaja, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima koji su se naknadno pridružili i dalje obilaze navedeno područje.

Neslužbeno doznajemo kako traje potraga za još jednom osobom. Spušta se mrak i uvjeti su sve teži.