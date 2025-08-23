Obavijesti

UŽAS U NEW YORKU

Pet mrtvih, deseci ozlijeđenih u nesreći turističkog autobusa

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Twitter

Autobus je prevozio pedesetak turista u povratku s Niagarinih slapova, većinom indijskog, filipinskog ili kineskog podrijetla, priopćila je državna policija. Među njima je bilo i djece

Petero putnika je poginulo, a deseci su ozlijeđeni u petak prevrtanju autobusa s turistima na autocesti u sjevernom dijelu države New York. 

Autobus je prevozio pedesetak turista u povratku s Niagarinih slapova, većinom indijskog, filipinskog ili kineskog podrijetla, priopćila je državna policija. Među njima je bilo i djece. 

Nesreća se dogodila u blizini Buffala, nedaleko od kanadske granice. 

"Vjerujemo da je vozač nečim bio smeten, izgubio je kontrolu prije nego što je završio u jarku", rekao je dužnosnik njujorške državne policije Andre Ray, isključujući mehanički kvar ili vožnju pod utjecajem droga.

Vozač nije ozlijeđen u nesreći. 

U mjesnu bolnicu prevezen je 21 putnik, ali nitko nije u životno ugrožen. 

Prema NBC-ju, među poginulima nije bilo djece.

Snimke s mjesta nesreće pokazuju autobus koji leži na boku uz cestu, teško oštećen.

